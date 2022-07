Washington D.C. – Más de 20 miembros del Congreso solicitaron hoy al presidente Joe Biden que respalde la revocación de la jurisprudencia de los Casos Insulares, como parte de las argumentaciones ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso en el que naturales de Samoa reclaman la ciudadanía estadounidense.

En una carta a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris los legisladores federales – encabezados por el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), y la delegada demócrata de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett-, pidieron además que el gobierno del presidente Biden respalde los esfuerzos para que el Tribunal Supremo federal revise el caso sobre Samoa, que se identifica como Fitisemanu versus Estados Unidos.

La petición se suma a los reclamos de organizaciones pro derechos civiles – como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Latino Justice-, que han avivado los esfuerzos en contra de que se mantenga la jurisprudencia de los Casos Insulares. También forma parte de los reclamos a la administración Biden el exprocurador general adjunto Neal Katyal, quien ocupó el puesto durante el gobierno de Barack Obama.

Por medio de los Casos Insulares, decididos principalmente a principios del siglo pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos – en una opinión con expresiones racistas-, creó la doctrina de los territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución estadounidense.

La jurisprudencia determinó que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.

“Como enfatizó recientemente la jueza (puertorriqueña Sonia) Sotomayor, los Casos Insulares se basaron en creencias tanto odiosas como erróneas, y el juez (Neil) Gorsuch declaró que ‘no merecen lugar en nuestra ley’”, indicaron los legisladores federales, incluidos los congresistas demócratas boricuas Darren Soto (Florida) y Ritchie Torres (Nueva York).

En el caso Fitisemanu versus Estados Unidos, tres samoanos sostienen que deben ser considerados ciudadanos de Estados Unidos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidenses, con las mismas protecciones de los que nacen en los estados. Los nacidos en Samoa americana son ‘nacionales’ de Estados Unidos, pero no ciudadanos estadounidenses.

Los abogados de Fitisemanu han pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos revisar la decisión del Décimo Circuito de Apelaciones en contra del reclamo de sus clientes y al mismo tiempo anular la jurisprudencia de los Casos Insulares. El Departamento de Justicia tiene hasta el 29 de julio para presentar sus argumentos.

“Usted y su Departamento de Justicia deberían admitir el error de los Casos Insulares, tal como lo hizo el Departamento de Justicia (de la administración Obama-Biden) en 2011 al reconocer el error en la infame decisión de la Corte Suprema en Korematsu”, indicaron los legisladores federales, en referencia al caso sobre los campamentos militares en que Estados Unidos colocó a personas de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

También señalaron que el Departamento de Justicia “debería ir un paso más allá para pedirle a la Corte Suprema que conceda la revisión de Fitisemanu y la cuestión de si los Casos Insulares deben anularse, independientemente de la posición que tome el Departamento de Justicia sobre los méritos (de la controversia)”.

En una carta enviada el lunes a la procuradora general, Elizabeth Prelogar, el abogado de los peticionarios, Matthew McGill, sostuvo que el Departamento de Justicia “en cada etapa de este litigio”, ha defendido enérgicamente la jurisprudencia de los Casos Insulares “para sustentar la conclusión de que los peticionarios no tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento bajo la cláusula de ciudadanía”.

Las peticiones en favor de la revocación de los Casos Insulares han sido respaldadas por los exgobernadores Pedro Rosselló González y Aníbal Acevedo Vilá, así como el expresidente del Senado Eduardo Bhatia.