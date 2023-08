Washington D. C. – Doce organizaciones pro derechos civiles han pedido al presidente Joe Biden que condene públicamente la jurisprudencia de los Casos Insulares del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que, con expresiones racistas, afirmó hace un siglo la limitación de derechos constitucionales de los residentes de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico.

En una carta enviada el martes al presidente Biden, las organizaciones indicaron que “el fundamento legal de la relación colonial entre Estados Unidos y sus territorios es respaldado por una serie de decisiones explícitamente racistas del Tribunal Supremo conocidas como Casos Insulares que rompió con el precedente para negar la autodeterminación y justificar el dominio colonial sobre Puerto Rico y otros territorios”.

“Su liderazgo es necesario para que Estados Unidos pase la página de los racistas Casos Insulares y el marco colonial antidemocrático que crearon”, añadieron.

La carta está suscrita por la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU); Latino Justice-PRLDEF; NAACP Legal Defense and Education Fund; Right to Democracy; Lambda Legal Defense and Education Fund; Brennan Center for Justice; Center for Popular Democracy; Human Rights Campaign; Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs, Asian American Legal Defense and Education Fund; y Dēmos.

Los grupos enfatizaron que “el legado racista de los Casos Insulares no puede conciliarse con los valores declarados de su Administración para apoyar la justicia racial, la equidad, la democracia, los derechos indígenas y la autodeterminación”.

“Los 3.6 millones de personas que viven en los territorios de Samoa americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses (en su inmensa mayoría personas de color) merecen mejor. Este es también un problema para las diásporas territoriales en todo Estados Unidos, que ahora superan los 6 millones, y más de 2.5 millones viven en estados como Florida, Pensilvania y Georgia”, agregaron.

A través de la jurisprudencia de los Casos Insulares – decididos a principios del siglo pasado-, el máximo tribunal estadounidense creó la doctrina de los territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.

Los Casos Insulares determinaron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.

Las organizaciones advirtieron al presidente Biden que dos de los jueces del Tribunal Supremo, la puertorriqueña Sonia Sotomayor y Neal Gorsuch, han indicado que es hora de dejar atrás la doctrina, un reclamo que han hecho en los últimos años miembros del Congreso.

Junto a otros 14 demócratas, el congresista Raúl Grijalva (Arizona) presentó en la Cámara baja federal una resolución que pide anular la doctrina de los Casos Insulares.

“Los Casos Insulares están firmemente planteados en la supremacía blanca y aún impactan la vida de millones de personas. La supuesta inferioridad de los residentes de estos territorios es arcaica, ofensiva y racista. Por eso, a 125 años de la invasión estadounidense de Puerto Rico, le pedimos al presidente Biden que condene estos casos. Si desmantelar el racismo sistémico es realmente una de las prioridades del presidente, entonces debe combinar la retórica con la acción”, indicó Alejandro Ortiz, abogado principal del Programa de Justicia Racial de la ACLU.

Por su parte, la presidenta de Latino Justice, Lourdes Rosado, expresó que “la administración Biden debe dejar de apoyarse de una vez por todas en este precedente obsoleto y discriminatorio, y así ayudar a cerrar un capítulo vergonzoso del colonialismo estadounidense”.

“Rechazar los Casos Insulares es una forma tangible de demostrar que Estados Unidos toma en serio la necesidad de atender finalmente esta problemática que lleva tantos años afectándonos”, sostuvo Adi Martínez-Román, codirectora de Right to Democracy.