Washington D. C. - Un día después de generar controversia por decir “no pertenezco a esta administración”, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, abrazó la idea de que es parte del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Si la pregunta (es) si yo soy parte de una administración PNP o de un gobierno PNP, que fue el ‘spin’ que quisieron darle; sí, yo soy parte del gobierno PNP y soy parte de una papeleta PNP, y salí electa con Ricardo Rosselló y obviamente después del domingo estaré en la papeleta del PNP con el que sea candidato a la gobernación”, dijo.

En una entrevista el miércoles en la noche, González fue preguntada si expresiones suyas en el programa Jugando Pelota Dura (Univision) significan que no se sentirá parte de un potencial gobierno de Pedro Pierluisi, si el ex comisionado residente en Washington - a quien esta vez respalda-, gana la primaria del domingo por la candidatura del PNP a gobernador y la elección general de noviembre.

“La pregunta (el martes en Jugando Pelota Dura) fue si yo era parte de la administración de la CEE, si era parte de la ejecución de la administración de los suministros y de Ricardo Rosselló, y de Wanda Vázquez. En ese sentido, yo expliqué que soy del legislativo (estadounidense), no del Ejecutivo”, alegó González.

Pero, el vídeo del programa refleja que González saltó a rechazar que es parte de esta administración de gobierno, antes de poder preguntársele si considera que, por haber sido electa bajo la papeleta del PNP, que su partido le debía una disculpa al pueblo.

Aunque la persona que ocupa el puesto de comisionado residente en Washington es parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el aspirante al puesto se presenta - contrario a los miembros del Congreso-, en la papeleta junto al candidato a gobernador.

Además, la oficina del comisionado residente recibe asignaciones del fondo general de la isla y se le provee una oficina en el Departamento de Estado de Puerto Rico, de acuerdo a la ley, "por ser quien quien representa la posición de nuestro gobierno en todos los asuntos que se suscitan a nivel congresional, inclusive algunos a nivel presidencial".

La comisionada dijo que con su respuesta quiso desvincularse de los problemas administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) o con la entrega de suministros para los damnificados bajo los gobiernos de Ricardo Rosselló Nevares o Wanda Vázquez Garced.

“Soy PNP y vengo bajo un gobierno del PNP y me siento orgullosa de eso. Yo no rehúyo. De hecho, yo respaldé a Ricardo Rosselló en su candidatura a la gobernación y esa es la realidad, y no voy a tapar el cielo con la mano. Uno tiene que aprender (a decir) las cosas cuando están bien y cuando están mal. Y la realidad es que en algunos momentos, líderes (del PNP) han fallado. Lo he dicho con nombre y apellido”, agregó.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la comisaría residente, publicó el miércoles un vídeo de campaña con las expresiones de González en el programa de Univision, por entender que la comisionada “pretende lavarse las manos”, luego de haber indicado que formaba “un equipo” con Rosselló Nevares, y los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

“A nadie se le olvida que ella es la misma que se reía junto (al presidente Donald) Trump mientras éste nos tiraba rollos de papel toalla luego del huracán María”, sostuvo Acevedo Vilá.

Para la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana a la comisaría residente en Washington, Zayira Jordán Conde, “cuando las cosas no le convienen (González) se desliga (del PNP). La lealtad, según su comportamiento ha evidenciado, no es una de sus virtudes”.

González, por otro lado, dijo que después de haber argumentado que si la oficina del fiscal especial independiente determinaba causa para investigar algún candidato primarista del PNP - como ocurrió en el caso de la gobernadora Vázquez Garced-, el directorio de la colectividad debía reunirse inmediatamente, luego corroboró que “el reglamento del partido dispone que eso ocurre cuando hay (una) acusación, no cuando hay investigación”.

Para González, la posibilidad de tener que recurrir al reglamento del PNP para pasar juicio sobre las actuaciones de Vazquez Garced antes de las elecciones generales “va a ser académico cuando pase la primaria el domingo”, confiada, evidentemente, en que la gobernadora será derrotada por el ex comisionado Pierluisi.