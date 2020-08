Washington D. C.- Con el patio sur de la Casa Blanca transformado en plataforma y mítin de su Partido Republicano, Donald Trump aceptó esta noche su candidatura a la reelección, confiado en que a Estados Unidos le espera un “futuro brillante durante los próximos cuatro años”.

“Contruiremos otra vez la más grandiosa economía...Lo mejor está por venir”, dijo Trump, quien ofreció un largo discurso de más de una hora - en el cierre de la convención presidencial republicana-, en medio de emergencias como el coronavirus y el huracán Laura, y horas antes de que miles marchen en la capital estadounidense en contra del racismo y la brutalidad policial.

Un despliegue de fuegos artificiales - que inicialmente formaron Trump 2020 - y un mini concierto cerró la noche, en el que el público invitado, por lo menos en su amplia mayoría, no utilizó mascarillas ni estuvo sentado a una distancia de por lo menos seis pies.

PUBLICIDAD

Al hablar de su agenda, Trump indicó que, entre otras cosas, “vamos a hacer a Estados Unidos la superpotencia mundial de la manufactura”. Prometió créditos tributarios para traer empresas manufactureras de China. Dijo que en general recortará más los impuestos. “No aumentaré las contribuciones”, sostuvo.

Trump dio a conocer el pasado domingo una lista de 50 asuntos - sin detalles-, sobre lo que quiere hacer si es reelecto en noviembre, pues los republicanos evitaron redactar un nuevo programa de gobierno y acogieron el mismo de 2016, aunque contiene críticas hacia “elpresidente de Estados Unidos”, que entonces era Barack Obama.

Trump – como ha ocurrido toda la semana en la convención, orador tras orador-, busçó proyectar al candidato presidencial demócrata Joe Biden, un moderado, como un radical. Esta noche, incrementó esos ataques y lo describió como “el caballo de Troya para el socialismo”.

“En ningún momento antes los votantes se habían enfrentado a una elección más clara entre dos partidos, dos visiones, dos filosofías o dos agendas”, dijo esta noche el presidente Trump, quien fue presentado por su hija Ivanka, que tiene un puesto de asesora en la Casa Blanca.

Trump dijo que Estados Unidos - el país con más muertes (sobre 180,000) y casos diagnosticados del COVID-19 (más de 5.85 millones)-, derrotará la pandemia del coronavirus, y reafirmó que espera que se descubra la vacuna contra esa enfermedad para finales de años y quizá antes.

Trump fue en horas de la tarde a las oficinas centrales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), para acentuar que su gobierno responde a los daños ocurridos principalmente en Luisiana a causa del huracán Laura, que entró a ese estado con vientos de hasta 150 millas por horas, causó al menos cuatro muertes y daños considerables en zonas de ese estado.

PUBLICIDAD

El presidente Trump dijo que tuvo bajo evaluación aplazar para el lunes su discurso de aceptación de la candidatura presidencial, si el huracán causaba una catástrofe en Texas, Luisiana, Arkansas o Misisipi.“Parece que tuvimos un poco de suerte”, sostuvo, un analisis que repitió en su mensaje de esta noche.

Pese a las críticas por el uso de la Casa Blanca en la convención y de la participación de altos funcionarios del gobierno en gestiones oficiales- como el mensaje del secretario de Estado, Mike Pompeo, en medio de un viaje a Jerusalén-, Trump habló desde una tarima construida en el lado sur de la mansión presidencial, con pantallas gigantescas sobre su campaña.

En las afueras, desde horas de la tarde, se desarrollaron protestas en contra del presidente Trump.

Como parte del programa de la convención, Trump encabezó también esta semana en la Casa Blanca una ceremonia de naturalización de cinco nuevos ciudadanos estadounidenses y un perdón presidencial. El secretario interino de Seguridad Interna, Chad Wolf, participó de la ceremonia de naturalización.

Aunque ni al presidente ni al vicepresidente de Estados Unidos le aplica la ley Hatch, ese estatuto prohíbe a funcionarios federales participar en eventos políticos en su carácter oficial.

En el mensaje de aceptación de la candidatura presidencial, destacó, sin embargo, que ha deportado a más de 500,000 “criminales” y tomado medidas enérgicas en contra del “fraude” en las peticiones de asilo.

Trump, quien fue absuelto en el Senado en un juicio político por cargos de abuso de poder y obstrucción de una investigación del Congreso, incluyó en su mensaje su esfuerzo por proyectarse como un presidente de la “ley y orden”.

PUBLICIDAD

Su mensaje coincide con cuatro días de manifestaciones de protestas y disturbios en Kenosha, Wisconsin, luego de que un policía disparara por la espalda en siete ocasiones contra Jacob Blake. Trump no respondió hoy a una pregunta de si había visto el vídeo en el que el agente dispara en contra de Blake, un asunto que provocó dos noches de huelga en la NBA.

“No sé mucho sobre la protesta de la NBA. Sé que sus índices de audiencia han sido muy malos porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA ... Se han convertido en una organización política y eso no es bueno”, dijo Trump.

Un joven de 18 años entusiasta de las armas, identificado como Kyle Rittenhouse y residente de Illinois, ha sido imputado de dar muerte a una persona, luego de indicar que fue a Kenosha a ayudar a proteger negocios.

Wisconsin, donde Trump ganó en 2016, es otra vez un estado clave en estas elecciones.

El caso de Blake volvió a encender el debate sobre la rebelión social contra el racismo y la brutalidad policial, un movimiento que cobró fuerza a finales de mayo luego del asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, Minnesota, que se arrodilló sobre su cuello durante 8 minutos y 46 segundos hasta dejarle sin respiración.

Desde el funeral de Floyd, diversos grupos se comprometieron con una nueva “Marcha a Washington” – en recordación de la histórica manifestación liderada en 1963 por Martin Luther King-, que tendrá lugar mañana e incluirá mensajes desde el Lincoln Memorial de Washington D. C., cerca de la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Como ha dicho antes - lo que le ha costado una avalancha de críticas-, Trump volvió a quererse presentar como el presidente que más cosas ha hecho por los afroamericanos “desde Abraham Lincoln”.

En su mensaje de aceptación de la candidatura a la reelección, el vicepresidente Pence dijo que los estadounidenses no estarán seguros bajo un gobierno de Joe Biden. Pero, el exvicepresidente Biden sostuvo que los actos de violencia, los que ha repudiado, “ocurren en el Estados Unidos de Trump”.

Biden dijo que el presidente Trump percibe los disturbios en ciudades de Estados Unidos como incidentes que le “benefician políticamente”.

El exvicepresidente Biden se refirió también a expresiones de la consejera de Trump en la Casa Blanca, Kellyanne Conway, quien dijo en la cadena Fox que “mientras más reine el caos, y la anarquía y el vandalismo y la violencia, se hace más fácil tener muy claro quien es el mejor en seguridad pública”.

Otros oradores

La noche final incluyó mensajes de los líderes republicanos del Congreso, el jefe de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), y el portavoz de la minoría de la Cámara baja, Kevin McCarthy (California).

El programa final presentó un grupo de ciudadanos, y un congresista, que este cuatrienio abandonaron el Partido Demócrata. En ese sentido, el congresista republicano Jeff Van Drew (Nueva Jersey) explicó su salida del Partido Demócrata después de haber sido electo a la Cámara baja federal en 2018.

“Me reuní con el presidente Trump y me hizo sentir más bienvenido en el despacho Oval de lo que me hizo sentir Nancy Pelosi en su caucus ... y unos días después, cambié oficialmente de partido y me convertí en republicano”, dijo Van Drew.

PUBLICIDAD

Esta noche también hablaron residentes de programas de vivienda pública de la ciudad de Nueva York, que criticaron las iniciativas del alcalde Bill de Blasio. Bajo el más reciente proyecto de presupuesto, el presidente Trump propuso recortar fondos de vivienda pública.

En su mensaje, Ben Carson, secretario de HUD, expresó solidaridad con la familia de Jacob Blak, y rechazó que el presidente Trump sea racista. “A muchos en el otro lado les encanta incitar a la división al afirmar que el presidente Trump es racista. No pueden estar más equivocados”, dijo Carson.

El presidente de la Asociación Benevolente de Policías, Pat Lynch, y el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani reforzaron el mensaje de los republicanos de que los disturbios recientes – luego de manifestaciones eminentemente pacíficas como parte de la rebelión social contra el racismo y la brutalidad policial-, han ocurrido en ciudades lideradas por los demócratas.

Guiliani equiparó al grupo Antifa con el movimiento Black Lives Matter, que ha liderado muchas de las manifestaciones tras el asesinato a manos de la Policía, hace tres meses, de George Floyd. Para Giuliani debe haber la misma indignación cuando un policía mata a un afroamericano que cuando un ciudadano mata a otro.

“Para el presidente Trump, y para nosotros los republicanos, todas las vidas negras importan”, dijo Giuliani – quien ha sido asesor legal para asuntos privados de Trump-, al aludir a casos en que ciudadanos han dado muertes a afroamericanos.