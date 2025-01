Donald Trump quisiera eliminar FEMA y dejar que los gobiernos estatales respondan a los desastres naturales

Read this article in English.

En la entrevista, Trump sostuvo que, durante la pasada administración de Joe Biden , FEMA no hizo “su trabajo”.

Trump juró en su puesto el pasado lunes, con una agenda que incluye reducir el gasto público, el tamaño del gobierno y quitar derechos a los trabajadores del Ejecutivo federal. No ha nombrado a la persona que dirigirá FEMA, que está bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Interna (“Homeland Security”).

Nombró, de forma interina, a una persona que fue militar y candidato al Congreso en Virginia, Cameron Hamilton, que no tiene experiencia en la respuesta a desastres naturales, según The New York Times..