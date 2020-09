Washington – El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes estadounidense decidió convocar a cuatro de los candidatos a gobernador de Puerto Rico a la audiencia del viernes que busca dar una mirada a las opciones de status no territoriales que tiene la Isla de cara a su futuro político.

El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), anunció esta tarde que el ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP); el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, por el Partido Popular Democrático (PPD); Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); y el senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), han sido invitados a la vista pública.

De los cuatro candidatos a gobernador invitados, aún falta por confirmar el testimonio de Delgado Altieri.

Grijalva dijo a El Nuevo Día que la minoría republicana en la comisión había solicitado incluir a Pierluisi – quien se identifica con los demócratas en Estados Unidos-, como ponente de la audiencia. La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace tándem con Pierluisi, es parte de la minoría republicana.

“Con la inclusión de cuatro candidatos no se puede decir que le estamos dando ventaja a unos sobre otros”, indicó Grijalva.

Los otros dos candidatos a gobernador son César Vázquez, del Partido Dignidad, y el independiente Eliezer Molina, quienes no han sido invitados a la vista pública.

Previamente, el Comité de Recursos Naturales ya tenía como ponentes a los profesores de Derecho Annette Martínez Orabona, Rafael Cox Alomar, Christina Ponsa Kraus y Efrén Rivera Ramos. También han confirmado el testimonio de Annabel Guillén, del grupo pro estadidad Igualdad Futuro Seguro y quien, como Pierluisi, fue propuesta por la minoría republicana.

Grijalva descartó que el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Jeffrey Rosen, quien firmó la carta en la que el Departamento de Justicia federal tachó el plebiscito estadidad sí o no del 3 de noviembre, acepte declarar el viernes. “La administración no está presentándose a prácticamente ninguna de nuestras audiencias”, dijo Grijalva.

Tanto el presidente Donald Trump como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), han rechazado tajantemente la propuesta de estadidad para Puerto Rico.

La sesión del viernes – prevista para el mediodía y que se desarrollará por internet-, tiene como título “Opciones de Puerto Rico para un status no territorial y qué debería suceder después del plebiscito de noviembre”.

Los profesores de Derecho y Guillén estarán en el primer panel de la audiencia. Los candidatos a gobernador declararán como parte de un segundo grupo. Cada ponente tendrá cinco minutos para hacer su presentación.

Pierluisi ha defendido los dos últimos plebiscitos, los de 2012 t 2017, que considera victorias para la estadidad, y la consulta de noviembre. Ha propuesto además una elección temprano en 2021 con el propósito de elegir a los miembros de la Comisión de Igualdad, si la estadidad gana el referéndum de noviembre y el PNP la gobernación.

En el primer debate entre los candidatos a gobernador, Pierluisi expresó el interés del PNP en mantener la representación deportiva internacional de Puerto Rico por lo menos en competiciones regionales, pese a la ley federal que solo reconoce un comité olímpico.

Delgado Altieri - quien no ha hecho énfasis en el debate de status-, ha indicado que si defender un “Estado Libre Asociado no territorial no colonial” es ser soberanista, pues debe ser considerado un soberanista.

En el debate dijo que la posición institutcional del PPD es promover ese ELA no territorial ni colonial. El comité ha invitado a los profesores de derecho con la idea de examinar las alternativas no territoriales de estadidad, libre asociación e independencia.

Lúgaro es independentista, pero ha dicho que su partido no defiende ninguna alternativa de status sino la convocatoria a una Asamblea de Status. Como ejemplo de la neutralidad del MVC en términos de las alternativas no territoriales para la Isla, Lúgaro ha destacado que la candidata a comisionada residente en Washington, Zayira Jordán Conde, cree que Puerto Rico debe ser un estado de EE.UU..

El PIP, por su lado, ha promovido también una Asamblea de Status, lo que reafirmó el senador Dalmau en el debate de la semana pasada.

Ante la comisión están presentados proyectos pro estadidad de la comisionada González y el congresista demócrata Darren Soto (Florida), y el de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, ambas electas por Nueva York, que propone vincular al Congreso con una Convención de Status que decida organizar el gobierno de Puerto Rico.

Soto propuso la semana pasada una resolución que intenta que el Congreso reconozca el referéndum del 3 de noviembre y exprese su intención de actuar sobre la legislación.

Ninguna medida avanzará en esta sesión del Congreso que culmina en diciembre, en momentos en que Puerto Rico está sometido a la ley Promesa, que creó un sistema de bancarrota y una Junta de Supervisión Fiscal que solo puede existir bajo el status territorial o colonial.

La comisionada González y los demócratas boricuas Velázquez y Soto son miembros del Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción primaria sobre el status político de Puerto Rico.