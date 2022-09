Washington D.C. -El gobernador Dan Mckee fue proclamado esta noche ganador de las primarias demócratas por la candidatura a la gobernación de Rhode Island, al superar a la ex ejecutiva de CVS Helena Foulkes y la puertorriqueña Nellie Gorbea, en una luchada contienda.

“Vamos a ganar en noviembre”, indicó McKee, en un mensaje a sus seguidores, en el que se declaró ganador de las primarias.

Foulkes reconoció a McKee como ganador. De hecho, le telefoneó para conceder su derrota, justo en momentos en que McKee ofrecía su mensaje de victoria. McKee no tomó la llamada en ese momento.

“Eso no va a ocurrir. Engánchenle”, dijo McKee.

Poco antes, el canal 12 local (WPRI) había proyectado el triunfo de McKee, quien asumió la gobernación en marzo de 2021 después de que la hasta entonces gobernadora Gina Raimondo fuera designada por el presidente Joe Biden como secretaria de Comercio de Estados Unidos. Foulkes evitó por el momento endosar a McKee, tras ser preguntada por el canal 12.

Según los datos de la Junta Electoral de Rhode Island - con el 75% de los votos contados-, McKee obtenia el 32.8% de los votos (36,229), frente al 30.1% de Foulkes (33,190) y el 26.3% de Gorbea (28,812).

El ex secretario Matt Brown obtenía 7.9% y el boricua Luis Daniel Muñoz 3.1%

Mckee - cuya administración está en medio de una investigación del FBI por un contrato de $5.2 millones a una empresa creada por aliados suyos-, se enfrentará en noviembre a la republicana Ashley Kalus, quien acaparó el 83% de los votos en su primaria.

En su mensaje, McKee defendió su récord de los pasados 18 meses, al avivar la recuperación económica de su estado tras la pandemia del COVID-19, la baja tasa de desempleo (2.7%) y su promesa de elevar el ingreso per cápita de todos los trabajadores. McKee también resaltó el amplio apoyo que tuvo de parte de los sindicatos del estado.

Tanto Gorbea, secretaria de Estado, como Muñoz, médico y organizador comunitario, buscaban ser la primera persona candidata a la gobernación de un estado de Estados Unidos en representación de uno de los partidos principales estadounidenses.

La última encuesta – del canal de televisión WPRI y la Universidad Roger Williams, y hecha a principios de agosto-, había otorgado McKee 28% de respaldo, frente a 25% de Gorbea, 14% de Foulkes, 8% de Brown y 1% de Muñoz. Ese estudio reflejó un 21% de indecisos y tuvo un margen de error de 4.9%.

Pero, después de los debates y una significativa inversión en publicidad, los comentaristas políticos del estado acentuaban que era Foulkes la que ganaba terreno. El domingo, Foulkes recibió el respaldo de la speaker Nancy Pelosi.

En un estado de 1.1 millones de habitantes, con un 17% de población hispana. Se calculaba que uno de cada 10 votantes sería hispano, principalmente puertorriqueños, dominicanos, guatemaltecos, mexicanos y colombianos.

En medio de aguaceros en la mañana, Gorbea comenzó la jornada final de las primarias dando entrevistas en su comité de campaña, en Providence, la capital del estado. Luego, fue al centro de votación de la escuela elemental Edgewood Highland, en Cranston. Tendría tres visitas a adicionales a centros de votación antes de ir esta noche a esperar los resultados a un hotel de Providence.

“Estoy convencida de que esto se va a dar. En 2014 no me daban oportunidad, pero cuando hablaban con la gente notaba un arraigo a mi candidatura que no veía hacia mi contrincante. Esta campaña tiene el mismo ‘fílin’. Esto es bien similar al 2014″, indicó Gorbea, en entrevista con El Nuevo Día en horas de la mañana en sus cuarteles generales.

Gorbea ganó su primera elección en las primarias demócratas de 2014 por la candidatura a la secretaría de Estado, frente a Guillaume de Ramel, con una ventaja de 2.8% o unos 3,200 votos. No tuvo primarias en 2018. En ambas elecciones generales, sin embargo, venció cómodamente a los candidatos republicanos.

Los electores de Rhode Island tuvieron 20 días para votar por adelantado.

En las primarias de 2018 votaron unas 150,000 personas, la mayor parte – unas 117,800- en las demócratas.

Por otro lado, la dominicana Sabina Matos, actual vicegobernadora, ganó la candidatura demócrata para la vicegobernación, un puesto al que llegó en marzo de 2021 por designación. Matos obtuvo el 47% de respaldo para superar a Deborah Ruggiero (33.3%) y a Cynthia Mendez (19.7%). Mendes es de origen de Cabo Verde y Puerto Rico.

Mientras, el ex alcalde de Central Falls James Diossa, de origen colombiano, obtuvo la candidatura demócrata a Tesorero del estado. Diossa logró el 55% de los votos.

*Con información también reportada desde Providence, Rhode Island.