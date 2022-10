Washington D.C. – Los $300 que algunas personas reciben de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras el huracán Fiona son parte de la ayuda a personas cuyas viviendas sufrieron daños, pero pueden continuar en ella “de manera segura”.

FEMA informó que el cheque de $300 tiene el propósito de asistir con la limpieza de la vivienda en el caso de propietarios e inquilinos que solicitaron la ayuda individual, y son elegibles.

“Los sobrevivientes que ya llenaron su solicitud no tienen que volver a solicitar. La asistencia para limpiar y desinfectar se paga automáticamente a los solicitantes que cumplen con los criterios. No hay opción de apelación para los solicitantes que no cumplen con los criterios de elegibilidad para esta asistencia”, indicó FEMA, en una declaración.

La agencia federal establece ciertos requisitos para una persona cualificar la asistencia.

Por ejemplo, la vivienda principal del solicitante tiene que estar ubicado en un municipio designado por FEMA para asistencia individual, lo que en el caso del huracán Fiona aplica a los 78 municipios de Puerto Rico.

Además, para obtener la ayuda los daños ocurridos en la vivienda no pueden estar cubiertos por un seguro. Y a su vez, la casa de la persona que solicita la ayuda, aunque haya sufrido daños, debe poder vivirse de manera segura.

FEMA recordó que para una persona demostrar que es propietaria de una vivienda, además del título de propiedad, puede utilizar documentos como facturas del gobierno, la libreta de pagos de hipoteca, recibos del impuesto sobre la propiedad, recibos de reparaciones o de servicios de mantenimiento importantes en la residencia.