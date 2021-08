Washington D.C. – Un grupo que respalda la estadidad para Puerto Rico ha publicado en los principales periódicos de California su reclamo a favor de que la Isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.

En busca de presionar a los legisladores federales de California, la organización “Self Determination Incorporated” publicó hoy un anuncio a página completa en Los Angeles Times. El pasado día 28 había publicado otro en el Sacramento Bee.

En esta ocasión, piden acabar con la “supresión del voto” y vuelven a reclamar apoyo para el proyecto 1522 de la Cámara de Representantes del demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, tras el referéndum del 3 de noviembre en el que el 52.5% de los electores de Puerto Rico respaldó la estadidad.

Los mensajes se publican en momentos en que sigue bloqueada en el Senado estadounidense la posibilidad de avanzar un proyecto pro estadidad, mientras el grupo interagencial de la Casa Blanca ha descartado incluir en sus deliberaciones el debate sobre el status político de Puerto Rico.

El anuncio vuelve a enfatizar en que el presidente Biden dijo durante la campaña que en su carácter personal que “la estadidad sería el medio más eficaz de asegurar que los residentes de Puerto Rico sean tratados por igual, con la misma representación a nivel federal. Pero el pueblo de Puerto Rico debe decidir, y el gobierno federal debe respetar su decisión y actuar en función de la misma”.

Como candidato presidencial, sin embargo, Biden se comprometió oficialmente a “trabajar con los representantes que apoyan cada una de las opciones de estatus en Puerto Rico para iniciar un proceso justo y vinculante para que determinen su propio status”.

Anuncio a favor de la estadidad en el periódico Los Angeles Time.

El grupo pro estadidad ha publicado un mensaje similar en los últimos meses en otros 14 periódicos, incluido The New York Times y The Boston Globe.

La organización destacó en un comunicado que el senador demócrata Alex Padilla y 11 congresistas de California han respaldado el proyecto 1522. La versión del 1522 en el Senado, el 780 del demócrata Martin Heinrich (Nuevo México), tiene en total el apoyo de cuatro senadores demócratas.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que tiene la intención de llevar a votación este semestre en su comisión los dos proyectos sobre el status político de la Isla que están pendientes en el Congreso.

El proyecto 1522 tiene el respaldo de 54 demócratas y 17 republicanos, incluyendo a Soto y González, en la Cámara baja, y cuatro demócratas en el Senado.

La otra medida de status, la 2070 de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortz, electas por Nueva York, busca vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales. Esa legislación reúne en total a 77 demócratas de la Cámara baja y ocho demócratas y dos republicanos en el Senado.