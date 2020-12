Washington D.C. – Organizaciones comunitarias colocaron un anuncio en una valla publicitaria del vecindario del presidente electo, Joe Biden, en Delaware, en el que señalan que justicia para Puerto Rico significa cancelar la deuda, una recuperación justa tras los recientes desastres naturales y encaminar un proceso de libre determinación.

Se trata de una iniciativa de los grupos Make the Road Action y Casa in Action, que son parte de tres decenas de organizaciones que enviarán una carta a Biden para indicarle que “tendrá una oportunidad histórica y oportuna de crear un legado que finalmente reconozca el impacto que ha tenido el colonialismo en Puerto Rico y otros territorios, y crear un camino claro hacia una recuperación justa y verdadera autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico”.

El anuncio está cerca de la oficina del comité de transición de Biden, en Wilmington.

Julio López Varona, codirector de las campañas de Dignidad del Centro para la Democracia Popular, sostuvo que varios grupos llevarán a cabo la semana próxima en Delaware actividades para exhortar a Biden respaldar a “las comunidades negras y marrones”, y entre las demandas estarán temas referentes a Puerto Rico.

Los grupos de la diáspora puertorriqueña y organizaciones de base solidarias con Puerto Rico piden al presidente electo, entre otras cosas, derogar la Ley Promesa, cancelar la deuda y que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) investigue las denuncias en contra de fondos de cobertura de riesgo sobre el uso de información privilegiada relacionada a la reestructuración de la deuda.

De cara a una recuperación justa se le reclama el desembolso inmediato de los fondos del Departamento de Vivienda federal (HUD) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, luego de la catástrofe que causó el huracán María en la Isla.

También se le solicita una exención permanente de Puerto Rico de las normas federales de cabotaje, y el pleno acceso de la isla a los programas de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), el crédito tributario por ingresos (EITC), el crédito contributivo por niños dependientes (CTC), Medicaid y otros programas de salud.

Otra de las demandas persigue un fondo de compensación para los residentes de Vieques y Culebra tras las décadas de bombardeos y ejercicios militares estadounidenses en esas islas municipios, así como cumplir con las normas internacionales de limpieza ambiental y la construcción del hospital para los viequenses.

La carta propone iniciar de inmediato “un proceso de descolonización” y alude al proyecto de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que propone vincular al Congreso con la convocatoria en Puerto Rico de una Convención de Status.

Para avanzar estas ideas, indicaron las organizaciones, el grupo interagencial de trabajo que se propone reactivar Biden, debe enfocarse en los puntos señalados en la carta, indicaron las organizaciones.

Las organizaciones que preparan el documento incluyen el Center for Popular Democracy, Casa, Power4PuertoRico, Latino Justice PRLDEF, el sindicato 32BJ, Alianza for Puerto Rico/Massachusetts, Boricuas Unidos en la Diáspora, Make the Road, Construyamos Otro Acuerdo, Churches United for Fair Housing (CUFFH), Diáspora en Acción, Diáspora en Resistencia, DiaspoRicans for Self Determination y Hedge Clippers.

Como candidato a la Casa Blanca, Biden prometió impulsar un proceso de status vinculante para el gobierno federal, con representación de todos los sectores. También ha indicado que quiere suavizar el funcionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), acelererar los desembolsos para la recuperación de la isla y promover el acceso del territorio al SSI, y paridad en programas como Medicaid, Medicare y asistencia alimentaria.

Esta semana, en una carta, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el congresista Raúl Grijalva exhortó también a Biden a implantar con rapidez las promesas que le hiciera a Puerto Rico, como la reactivación del grupo de trabajo interagencial sobre la isla, atender el tema del status y aliviar el peso de la deuda pública.