Washington D.C. – Organizaciones de la diáspora exhortaron el lunes a los miembros del Senado estadounidense a descartar cualquier proyecto de ley basado en la medida 2757 de la Cámara de Representantes, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

Ante la presentación, el miércoles, del proyecto del senador demócrata Martin Heinrich (Nuevo México) – que se prevé será similar al 2757 y que se descarta que pueda convertirse en ley-, 11 organizaciones enviaron una carta a los senadores para señalar que la legislación no define adecuadamente las alternativas de status.

La carta está suscrita por la coalición Power4PuertoRico; Alianza for Progress (Florida); CASA in Action; Colectividad Puertorriqueña de Houston; La Tejedora (Puerto Rico); La Mesa Boricua de Florida; LatinoJustice-PRLDEF; LULAC Florida; el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago; The Puerto Rican Alliance; Vamos Puerto Rico.

También la firman la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito.

Junto al senador Heinrich, presentarían el miércoles la legislación - en una conferencia de prensa junto al gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es republicana-, los senadores demócratas Alex Padilla (California), Catherine Cortez Masto (Nuevo México), Ron Wyden (Oregón), Richard Blumenthal (Connecticut), Chris Murphy (Connecticut) y Brian Schatz (Hawai).

“Cualquier proyecto de ley que pretenda descolonizar a Puerto Rico debe incluir información completa sobre el idioma dominante de Puerto Rico, cuál sería la transición a la tributación federal, si se eliminarían las restricciones de transporte marítimas económicamente asfixiantes, y mucho más”, indicaron.

Asimismo, insistieron en que la medida debe precisar si, bajo un Puerto Rico estado, el español continuaría siendo el idioma común del gobierno, escuelas y tribunales.

“Al revisar la historia y las prácticas estadounidenses, es importante considerar que antes de Arizona y Nuevo México convertirse en estados, el Congreso les exigió cambiar el idioma de las escuelas y otros operaciones oficiales al inglés como condición de admisión. ¿Se le pedirá a Puerto Rico que haga lo ¿mismo? Esta es una pregunta relevante y pertinente y un ejemplo de las flagrantes omisiones presentes en el proyecto de ley actualmente presentado”, agregaron.

En el caso de las contribuciones federales, afirmaron que debe reconocerse el impacto sobre los recaudos del gobierno de Puerto Rico, que acaba de reestructurar su deuda pública de cara a las próximas tres décadas.

“La Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso ya ha negociado planes de pago de deuda, a espaldas de las familias puertorriqueñas, para los próximos 30 años. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta actual de Puerto Rico, que ronda un elevado 30%, no se puede reducir. Es importante señalar que California tiene la tasa de impuesto sobre la renta estatal más alta: 13.3%”, indicaron las organizaciones.

También argumentaron que el proyecto 2757 de la Cámara baja permitiría a Estados Unidos dictar los términos de la Constitución de una república puertorriqueña bajo la independencia.

“El proceso de descolonización de Puerto Rico debe ser liderado por puertorriqueños, libres de influencias externas. manipulación, interferencia política, restricción o control de Estados Unidos. El enfoque más democrático es una asamblea constituyente que ha obtenido un amplio apoyo en la isla y la diáspora”, agregaron las organizaciones, al insistir en que cualquier legislación para regular un proceso de status debe colocar al pueblo de Puerto Rico como “arquitecto de nuestro propio futuro”.

En septiembre, el senador republicano Roger Wicker (Misisipi) sometió su propio proyecto de plebiscito que, como el 2757, tituló “Puerto Rico Status Act”, el cual, contrario a la medida cameral, propone como cuarta alternativa el Estado Libre Asociado vigente, con una propuesta para reformarlo, y echaría a un lado la idea de que la estadidad pueda ser implantada de forma automática de ganar un referéndum federal sobre el futuro político de la isla.

Con respecto a esa medida, que tampoco tiene futuro en esta sesión del Congreso, Power4PuertoRico afirmó que consecuentemente han abogado “por procesos de status inclusivos con opciones claramente no coloniales y no territoriales”.

Un proyecto similar al 2757, con el número 8393, fue aprobado en diciembre pasado en la Cámara de Representantes, una semana antes del cierre de la sesión 117 del Congreso. Solo 16 republicanos votaron a favor de la legislación, que nunca fue radicada en el Senado.