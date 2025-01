Inmigración detuvo a un exmilitar puertorriqueño durante una redada contra indocumentados en Nueva Jersey

El alcalde de Newark, Ras Baraka , y el propietario del negocio Ocean Food Depot , Luis Janota , informaron al noticiero PIX11 que en total se llevaron a tres personas que en ese momento no tenían documentación alguna.

El boricua detenido, que fue liberado poco después según NBC, es el gerente del almacén del negocio. No se ha dado a conocer su nombre.

“Les pregunté (a los agentes) qué documentación buscaban y me dijeron que era una licencia o un pasaporte. Pensé, ¿quién anda por ahí con un pasaporte?”, indicó Janota.

“Me pareció que estaban específicamente buscando ciertos tipos de personas, no todos, porque no me pidieron documentación para mis trabajadores estadounidenses, trabajadores portugueses o trabajadores blancos”, dijo Janota.