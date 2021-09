Washington D. C. – Islas Vírgenes estadounidenses estuvo toda una semana sin recibir correo debido a los problemas estructurales en el centro de procesamiento de cartas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en San Juan, según la delegada Stacey Plaskett.

La falta de servicio postal para los residentes de las Islas Vírgenes estadounidenses ocurrió entre el 20 y el 27 de agosto.

La semana pasada, el el presidente del sindicato American Postal Workers Union, Juan Carlos González del Valle, dijo que se tuvo que sacar la maquinaria que procesa las cartas del segundo piso del Correo General de San Juan - ubicado en Hato Rey-, tras detectar grietas en la estructura.

“Mi oficina no se enteró de este problema hasta que mi equipo en las Islas Vírgenes notó el problema y los residentes se comunicaron con sus preocupaciones por no recibir correo. Me preocupa mucho que ni los residentes locales ni los empleados de USPS de las Islas Vírgenes hayan sido informados de este problema hasta días después de la suspensión del procesamiento de correo en las instalaciones de San Juan”, indicó Plaskett, en un comunicado de prensa.

Para Plaskett, la falta de entrega de cartas durante toda una semana es “completamente inaceptable y un claro recordatorio de un problema sistémico que ocurre continuamente que tenemos al recibir correo de Puerto Rico; fundamentalmente, no es confiable”.

La delegada de las Islas Vírgenes ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo que su oficina fue informada que hasta que se resuelvan los problemas operacionales en el centro de San Juan, las cartas que entran para las Islas Vírgenes serán procesadas en Morgan, Nueva York, y las que salen en Memphis, Tenesí.