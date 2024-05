Jefe del Comité de Agricultura de la Cámara baja confirma que su proyecto excluirá vincular ahora la transición al SNAP en Puerto Rico

En el Senado, la presidenta del Comité de Agricultura, la demócrata Debbie Stabenow (Michigan), anunció que su proyecto de ley para reautorizar la ley agrícola incluirá una propuesta para que se eche hacia delante un plan de transición de hasta 10 años del PAN al SNAP. Reconoció previamente, no obstante, que esa propuesta no ha tenido respaldo en las filas republicanas de su comisión.

“Por lo que vi, tienen la capacidad de hacerlo. Eso me sorprendió. Pensé que necesitarían algo en el proyecto de ley (para reautorizar la ley agrícola), pero, en gran medida, no es así. Probablemente, será necesario aumentar la participación de la fuerza laboral. Y, sinceramente, todavía estoy reuniendo los resultados de la visita. Pero, una cosa que me ha resultado muy evidente es que, en realidad, no necesitan que el Congreso haga la transición. No necesitamos una nueva ley para hacer eso. Los apoyaría en la transición”, dijo, entonces, Thompson.