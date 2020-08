Washington D. C.- El exvicepresidente Joseph Biden afirmó hoy que es “inaceptable” el caos ocurrido durante las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), al destacar que choca con el historial de “transparencia” electoral que ha tenido Puerto Rico.

“Durante décadas, las elecciones en Puerto Rico eran conocidas por sus altas tasas de participación y transparencia. Era un proceso del que muchos se enorgullecían. Es inaceptable que al pueblo de Puerto Rico, que esperó en las filas el domingo en medio de una pandemia global, se le negara el derecho al voto”, indicó Biden, quien será proclamado la semana próxima candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

En su declaración, Biden indicó que las voces de los electores que no pudieron votar el domingo – ante la incapacidad de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de llevar las papeletas a los colegios de votación-, “deben ser escuchadas”.

PUBLICIDAD

“Nuestra democracia sólo funciona cuando cada ciudadano tiene la capacidad de ejercer su derecho al voto. Cada voto debe contar”, agregó.

Las expresiones de Biden se suman a las críticas hechas por el senador Bernie Sanders (Vermont), quien fue precandidato a la presidencia, y la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York).

“Puerto Rico ya no puede ser tratado como una colonia. Todos los puertorriqueños deben poder ejercer plenamente su derecho al voto”, tuiteó el senador Sanders, quien apoyó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, precandidata del Partido Popular Democrático (PPD) a gobernadora.

El mismo día de la alocada jornada electoral del domingo en Puerto Rico, la congresista Velázquez sostuvo que “las irregularidades electorales… en Puerto Rico son indignantes y sin precedentes”.

Los problemas de las primarias han sido reseñadas en los principales medios estadounidenses, incluidos The New York Times, The Washington Post, CNN, Fox News, USA Today, Los Angeles Times, Boston Globe y Bloomberg, entre otros.