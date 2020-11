Washington D.C.- El demócrata Joe Biden está hoy en el umbral de la Casa Blanca, luego de fortalecer su delantera en Pensilvania, un estado en el que acabaría de derrotar al presidente Donald Trump.

En las últimas horas, Biden aumentó a más de 28,883 votos su ventaja en Pensilvania, y a 7,248 en Georgia, donde se prevé un recuento.

Mientras más sigue el conteo en Pensilvania, más avanza Biden y se despeja su camino hacia la presidencia.

“Nuestro voto será contado. No me importa lo mucho que la gente intente detenerlo, no dejaré que suceda... Las tensiones pueden ser altas después de una elección difícil como la que acabamos de tener. Pero debemos mantener la calma. Paciente. Y dejemos que el proceso funcione mientras contamos todos los votos", indicó Biden, en un mensaje anoche desde Wilmington, Delaware.

De todos modos, las opciones de triunfo de Biden se expanden a Arizona y Nevada, donde el exvicepresidente de Estados Unidos sigue al frente.

Pensilvania asigna 20 votos al colegio electoral, cuyos 538 miembros, seleccionados a través de los estados y Washington D.C. a base de lo que debe ser su representación congresional, se reunirán el 14 de diciembre para oficializar el voto de los ciudadanos estadounidenses.

Por tener asegurados 253 votos del colegio electoral, una victoria en Pensilvania es suficiente para superar el número mágico de los 270 votos y negarle al presidente Trump un segundo término.

Pero, con ganar dos de los otros tres estados -Georgia (16), Arizona (11) y Nevada (6)-, Biden también asegura la Casa Blanca. El candidato presidencial demócrata ha aumentado su ventaja en Nevada, que era esta mañana de 22,657.

Horas después de la elección, Associated Press y la cadena Fox adjudicaron a Biden el estado de Arizona. Aunque la ventaja del demócrata se ha reducido en ese estado, Biden retiene el liderato con 29,861 votos.

El exvicepresidente ha conseguido más votos que ningún otro candidato en la historia, casi 74.4 millones, 4.2 millones más que el republicano Trump.

Los republicanos de Pensilvania acudieron ayer al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que ordene a las juntas locales separar las papeletas que llegaron por correo antes del cierre del colegio de votación de las que arribaron después.

El Tribunal Supremo de Pensilvania validó que se cuenten las papeletas que llegaran a los centros de votación a más tardar el viernes.

Aunque el gobernador Tom Wolf ordenó que las papeletas recibidas entre el miércoles y el viernes quedaran segregadas, los republicanos del estado de Pensilvania pidieron al Tribunal Supremo estadounidense que emita una orden a esos efectos.

“Esta elección no ha terminado. La falsa proyección de Joe Biden como ganador se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos”, indicó, por su parte, Matt Morgan, consejero legal de la campaña del presidente Trump.

De ganar Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada, Biden terminaría con 306 votos del colegio electoral, la misma cantidad que obtuvo Trump en 2016.