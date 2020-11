Washington D.C.- En momentos en que se encuentra a un paso de la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden afirmó que ganará la carrera por la presidencia y que ya trabaja junto a su compañera de papeleta, la senadora Kamala Harris, para atender la crisis de la pandemia y el impacto sobre la economía, mientras esperan por el resultado del conteo de votos.

“No tenemos una declaración de victoria todavía, pero los números nos dicen una clara y convincente historia: vamos a ganar esta carrera”, sostuvo Biden al filo de la madrugada (hora de Puerto Rico) desde Wilmington, Delaware.

Acompañado de Harris, Biden reiteró que, en las últimas horas, el conteo de votos se ha volcado a su favor en los estados clave como Georgia y Pensilvania, y se expresó confiado en que prevalecerá en esos estados, así como en Nevada y Arizona.

Pese a que ninguna cadena ha declarado un ganador en el estado de Pensilvania, a las 11:50 p.m. del viernes, Biden mantenía una ventaja de sobre 28,000 votos. En Georgia, mientras tanto, la ventaja era de 4,020.

“Ganaremos estos estados por una mayoría clara y con el respaldo de la nación. Hemos obtenido más de 74 millones de votos, más que cualquier otro candidato presidencial en la historia de los Estados Unidos. Estamos ganándole a Trump (en términos del voto popular) por sobre 4 millones y nuestro total de votos sigue creciendo”, añadió Biden.

Asimismo, resaltó su “orgullo” por ser el primer demócrata en ganar Arizona en 24 años y el primero en ganar Georgia en 28 años. “Y reconstruimos el ‘muro azul’ en el medio del país que se derrumbó hace apenas cuatro años: Pensilvania, Michigan (y) Wisconsin. El corazón de esta nación”.

De otro lado, el candidato demócrata insistió en su llamado a la paciencia entre sus seguidores, en momentos que el país entra en su quinto día de conteo de votos, una tarea que pudiera extenderse por días e incluso semanas si fuese necesario un recuento, como en el caso de Georgia, o si se extienden los intentos de litigios por parte de los republicanos, incluyendo el presidente Donald Trump.

“Lo que se vuelve más claro cada hora es que un número récord de estadounidenses, de todas las razas, creencias y religiones, eligieron el cambio en lugar de más de lo mismo. Nos han dado un mandato para actuar sobre COVID, la economía, el cambio climático y el racismo sistémico. Dejaron claro que quieren que el país se una”, agregó.

Aseguró que, mientras esperan, él y Harris comenzaron a prepararse para asumir las riendas de la nación desde Casa Blanca, al indicar que han asistido esta semana a reuniones informativas sobre el coronavirus y la economía.

“Sé que las tensiones pueden ser altas después de una elección difícil como la que acabamos de tener. Pero debemos mantener la calma. Paciente. Y dejemos que el proceso funcione mientras contamos todos los votos... Nuestro voto será contado. No me importa lo mucho que la gente intente detenerlo, no dejaré que suceda. La gente será escuchada y nuestro camino hacia una unión más perfecta continúa", señaló.

En momentos en que tiene 253 de los 538 votos del colegio electoral, solo con ganar Pensilvania - con 20 votos-, Biden superaría el número de 270 necesarios para ser el próximo presidente de Estados Unidos.

Pero, con ganar dos de los otros tres estados -Georgia (16), Arizona (11) y Nevada (6)-, Biden también asegura la Casa Blanca.

“La gente no será silenciada, intimidada ni se rendirá. Cada voto debe contarse”, indicó previamente Biden, luego de que el jueves en la noche el presidente Trump elevara más las tensiones políticas al alegar un fraude masivo que no ha podido probar.

Después de desalentar durante meses el voto por correo, ahora que la elección se le escapa de las manos Trump se quejó de que los sufragios enviados a través del Servicio Postal hayan desmontado la ventaja que tenía en estados como Pensilvania y Michigan, donde Biden ya fue declarado ganador.

“Increíble cómo esas papeletas enviadas por correo están inclinadas hacia un lado”, dijo Trump.

Mientras los demócratas y grupos de base incentivaron el voto por correo en medio de la pandemia del coronavirus, Trump dedicó gran parte de la campaña a desacreditar esa alternativa.

El mensaje de Trump del jueves en la noche tuvo tantas alegaciones falsas o infundadas que las principales cadenas de televisión, pese a la relevancia del momento, decidieron que era mejor interrumpirlo.

Los intentos de Trump por empañar la pulcritud de todo el proceso electoral también fueron repudiados por algunos sectores republicanos.

Los senadores Mitt Romney (Utah) y Pat Toomey (Pensilvania) indicaron que, aunque el presidente Trump tiene derecho a pedir recuentos e investigaciones de casos de fraude que pueda probar, debe dejar de echar sombras sobre la elección.

“Se equivoca al decir que las elecciones fueron manipuladas, corruptas o robadas”, indicó Romney.

En CNN, el exsenador republicano Rick Santorum -quien representó el estado de Pensilvania- sostuvo que “contar votos ausente y por correo no es fraude”.

“Esta elección no ha terminado. La falsa proyección de Joe Biden como ganador se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos”, indicó, por su parte, Matt Morgan, consejero legal de la campaña del presidente Trump.