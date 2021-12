Washington D. C. – El senador demócrata Joe Manchin puede haber dado muerte hoy, domingo, al proyecto con la agenda social del presidente Joe Biden, que extendería a Puerto Rico la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y mejoraría permanentemente el acceso a los fondos de Medicaid.

En vez de hablar de la continuidad de las negociaciones con el presidente Joe Biden y el liderato de su partido, Manchin dio un rotundo “no” al proyecto de reconciliación presupuestaria con la agenda social del primer ejecutivo, por entender que en medio de la inflación reciente no podrá justificar su aprobación ante los residentes de su estado, Virginia Occidental.

“Si no puedo ir a casa y explicarlo a la gente de Virginia Occidental no puedo votar por él. No puedo votar para continuar con esta pieza legislativa”, indicó Manchin, en entrevista con la cadena Fox News.

Sus expresiones no fueron improvisadas. Minutos después de que terminó el programa, Manchin emitió un comunidad descartando apoyar la legislación.

“Mis colegas demócratas en Washington están decididos a remodelar dramáticamente nuestra sociedad de una manera que deje a nuestro país aún más vulnerable a las amenazas que enfrentamos. No puedo correr ese riesgo “, indicó en un comunicado.

En un Senado dividido 50 a 50, aunque la medida puede aprobarse por mayoría simple, ante el rechazo unánime a la legislación de parte de los republicanos, los demócratas necesitan el apoyo de todos sus senadores, lo que no conseguirán sin Manchin.

Biden anunció el pasado jueves que las conversaciones con Manchin y el liderato demócrata del Congreso se extenderían por unas semanas, con la esperanza de aprobar la legislación a principios de 2022.

En CNN, el senador independiente Bernie Sanders (Vermont) exhortó al liderato del Senado a llevar la votación la medida en el hemiciclo para que Manchin tengan que justificarle a sus electores su rechazo a medidas educativas, contra el cambio climático y otras.

Manchin no ha tomado posición sobre los temas de Puerto Rico en esa medida, pero ha cuestionado el costo total de la legislación, que se calcula en por lo menos $1.75 billones (trillions en inglés).

El senador por Virginia Occidental, el más conservador de su caucus, se distanció además de las expresiones del presidente de que tenían un acuerdo sobre el costo de una legislación -$1.7 billones-, pero que aún había diferencias sobre su contenido. Manchin sostuvo que esas fueron las palabras de Biden, no las suyas.

Manchin se ha opuesto a que haya medidas en la legislación que no se financien por 10 años, como suele permitir un proyecto de reconciliación presupuestaria, lo que considera obligaría al Congreso a asignar más adelante mucho más dinero. Ha utilizado como ejemplo la extensión por solo un año del aumento en el reembolso por el crédito federal por niños dependientes.

Pero, también ha bloqueado iniciativas sociales dirigidas a disminuir el uso del carbón en la producción de energía y las licencias por asuntos de salud e inconvenientes familiares, entre otras cosas.

Tanto Biden como el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), han confiado en continuar las negociaciones con Manchin y su colega Kirsten Sinema (Arizona) durante la Navidad, en busca de un acuerdo final sobre el proyecto de ley, que fue aprobado en la Cámara de Representantes el pasado 19 de noviembre.

El Senado terminó con sus sesiones de 2021 el sábado en la madrugada. Volverá a reunirse el 3 de enero. La Cámara baja federal, que tendría que revisar cualquier cambio a la medida en el Senado, iniciara sus trabajos de 2022 el 10 de enero.

“Se necesita tiempo para finalizar estos acuerdos, preparar los cambios legislativos y finalizar todos los pasos parlamentarios y de procedimiento necesarios para permitir una votación en el Senado”, indicó Biden el jueves, tras conversar con Schumer, y la speaker cameral Nancy Pelosi.

El proyecto de ley con la agenda social de Biden era el vehículo para extender a los residentes de Puerto Rico, Guam, Samoa americana y las Islas Vírgenes estadounidenses, a partir de enero de 2024, el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que beneficia a adultos mayores y discapacitados con limitaciones económicas.

También impulsa elevar a $3,600 millones anuales -un incremento de $600 millones anuales-,las asignaciones de Medicaid a Puerto Rico, con un aumento en el pareo federal por servicio médico de 76% este año fiscal federal y de 83% a partir del año fiscal federal 2023. Otra iniciativa busca otorgar créditos por empleo a corporaciones estadounidenses que durante tres años han hecho negocios en los territorios.

Sin el proyecto de reconciliación presupuestaria con la agenda social de Biden - que se ha denominado “Reconstruir mejor”-, el debate sobre la extensión del SSI a Puerto Rico dependería de la decisión que emita el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Vaello Madero. La mayoría de los expertos consideran que el máximo foro judicial estadounidense revocará la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales que declaró inconstitucional la exclusión de los residentes de Puerto Rico del SSI.

Con respecto a Medicaid, la ley vigente - interpretada por el gobierno de Biden - asigna a Puerto Rico $2,943 millones anuales. Pero, mantiene en 55%, en vez del 76% de los pasados dos años, el pareo federal por servicios médicos a través del programa de Medicaid.

Si la medida no es incluida en un proyecto de reconciliación presupuestaria que pueda aprobarse solo con votos demócratas, el Congreso puede tener que recurrir a un acuerdo bipartidista en el Comité de Energía y Comercio que asignaría cerca de $3,000 millones anuales en fondos de Mediciad por los próximos cinco años, con un 76% de pareo federal.

En general, el proyecto con la agenda social de Biden aprobada en la Cámara de Representantes asignaba fondos en busca de crear un programa universal de prekínder, para centros de cuido de niños, vivienda pública, contra el cambio climático y propone ofrecer servicios auditivos bajo Medicare, entre otras cosas.

Biden ha indicado que su agenda social “se necesita con urgencia para reducir el costo de los medicamentos recetados, la atención médica, el cuidado infantil y el cuidado de los ancianos”.