Por cuatro décadas, José Rivera - en las calles de Nueva York, Puerto Rico, la Legislatura estatal y el Concejo Municipal neoyorquino-, ha estado en medio de importantes batallas políticas y sociales de la Isla y su diáspora.

Ha promovido iniciativas legislativas y sido parte de las luchas de su comunidad, en muchas ocasiones cámara en mano, pues además de ejercer como funcionario electo se ha dedicado a filmar parte de la historia de la diáspora en Estados Unidos.

Esta semana, su carrera política electoral ha llegado a su fin.

Rivera - de 85 años y natural de La Perla en el Viejo San Juan-, perdió, ampliamente, la primaria demócrata por la candidatura a representante estatal en el distrito 78 de Nueva York, frente a George Álvarez, de origen dominicano.

En una contienda entre tres, Álvarez obtuvo el 47.1% de los votos, Rivera 28% y Emmanuel Martínez 24.2%. Álvarez tuvo el respaldo del congresista demócrata Adriano Espaillat, primer dominicano electo al Congreso de Estados Unidos.

El político boricua había revalidado en 2020 con el 86% de apoyo y ganado la candidatura demócrata ese año con el 83% de respaldo.

A Rivera no le sorprendió el resultado, ante el incremento en la población dominicana en el Bronx. “Los que están sorprendidos no salieron a votar”, dijo Rivera, en entrevista telefónica desde Nueva York.

Rivera fue electo por vez primera a la Cámara de Representantes de Nueva York (Asamblea estatal) en 1982. En 1987 aspiró al Concejo Municipal, a petición de los líderes boricuas de entonces en el Bronx, Fernando Ferrer y Roberto Ramírez.

Después de 13 años en el Concejo Municipal, volvió a aspirar a la Legislatura estatal, de la cual se retira el 31 de diciembre próximo.

Desde El Bronx, Rivera se vinculó a temas de Puerto Rico, incluido el reclamo para que se permita votar a la diáspora en un plebiscito federal sobre el futuro de la Isla, la excarcelación de prisioneros políticos, la lucha en contra de las maniobras de la Marina de Guerra estadounidenses en Vieques y de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, por medio de la ley Promesa.

También fue presidente del Partido Demócrata del Bronx. “Salgo de la Asamblea estatal pero no me alejó de las luchas que me gustan”, indicó Rivera.

Durante su tiempo como funcionario electoral, sostuvo que ha visto la reconstrucción del Bronx, pero consider que muchas necesidades perduran en su comunidad. “Hay que luchar por más viviendas, por los desamparados y los servicios para los adultos mayores como yo”, indicó Rivera.

El político boricua ha documentado aspectos claves de la historia de su comunidad por lo menos desde 1979, cuando los expresos nacionalistas Rafael Cancel Miranda, Lolita Lebrón, Oscar Collazo e Irving Flores fueron recibidos en El Bronx, tras ser excarcelados.

Tiene cerca de 5,000 vídeos que recogen momentos significativos del condado del Bronx, como las visitas de Nelson Mandela y Fidel Castro, y de la ciudad, incluidos los desfiles nacionales puertorriqueños.

“A mí me acusan de ser independentista. Soy puertorrriqueñista. Me llevo bien con gente de todos los partidos de Puerto Rico”, afirmó.

Rivera cumplió 40 días de cárcel por penetrar a los terrenos de la Marina de Guerra durante las protestas de desobediencia civil, junto al reverendo Al Sharpton, el entonces concejal municipal Adolfo Carrión, y el expresidente del Partido Demócrata de EE.UU. en el Bronx Roberto Ramírez.

También le echaron $500 de multa. “Nunca la pagué. Que la paguen los abusadores”, dijo Rivera, quien lamentó no haber ido a Vieques al funeral del líder viequense Roberto Rabin.

Ramírez, el expresidente de los demócratas del Bronx y quien ha sido asesor de políticos de la ciudad, consideró, en declaraciones a la cadena de televisión NY1, que el representante Rivera “será parte de la historia que se escribirá sobre la comunidad puertorriqueña y la comunidad latina en general”.