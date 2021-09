Nota del editor: Para mantenerte informado de este y otros temas, te invitamos a registrarte en nuestro newsletter semanal “Qué pasa en Washington”, que comenzó a publicarse hoy. De esa forma, recibirás en tu correo electrónico cada semana, normalmente los martes, información precisa de los asuntos de Puerto Rico en Washington y la diáspora puertorriqueña.

Washington D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó que hoy que de todas las disparidades en el acceso a asistencia federal a que se enfrentan los puertorriqueños de la Isla, la exclusión del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debe ser la más que impacte la conciencia.

“Un ciudadano estadounidense que vive bajo el nivel de pobreza en los 50 estados, el Distrito de Columbia, o el territorio de las Islas Marianas del Norte no tiene más necesidades, es más vulnerable o merecedor de asistencia que un ciudadano estadounidense que vive por debajo del nivel de pobreza en la Isla”, indicó el argumento, sometido por la consejera legal de González, Verónica Ferraiuoli Hornedo.

Además, el recurso de ‘amigo de la corte’ de la comisionada González en el caso Vaello Madero sostuvo que debido a que el SSI no requiere contribuir al programa, como el Seguro Social, y beneficia a personas de escasos recursos, un beneficiario del SSI en los 50 estados, Washington D.C. y las Islas Marianas del Norte tiene las mismas probabilidades de pagar tributos federales que un residente de Puerto Rico. “No hay razón que justifique esa discriminación estatutoria”, agregó.

El SSI beneficia a adultos y niños incapacitados que tienen ingresos bajos y recursos limitados. También a las personas mayores de 65 años de edad que cumplen con ciertos límites económicos.

En su presentación, la comisionada González comparó y actualizó, entre otras cosas, los beneficios del SSI con el programa de ayuda a adultos mayores, personas ciegas y discapacitadas (AABD) que está vigente en Puerot Rico.

La comisionada González advirtió que en 2020 la Administración del Seguro Social calculó que otorgar el SSI a los territorios que no lo reciben- Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa americana y Guam-, tendría un costo de $23,400 millones en una década, o $2,340 millones anuales. Casi todo el costo sería por su aplicación en Puerto Rico: $22,700 millones en una década o $2,270 millones anuales.

Bajo el SSI, el pago promedio del SSI es de $586 mensuales. Por medio del AABD, Puerto Rico recibe solo unos $26 millones anuales, para un promedio por beneficiario de $82.

En un comunicado de prensa, la comisionada González, quien es republicana, destacó que la administración del presidente Joe Biden ha insistido en negarle un trato igual a los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico. Biden ha reiterado la posición inicial del gobierno de Donald Trump.

El argumento de la comisionada González no hizo alusión directa al status político de Puerto Rico ni a la jurisprudencia de los Casos Insulares, como hiciera en su presentación la administración del gobernador Pedro Pierluisi.

La semana pasada, el Departamento de Justicia puertorriqueño argumentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que la falta de acceso de los residentes de Puerto Rico al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) está fundamentada en la visión racista y excluyente por “origen nacional” que permite la doctrina de los Casos Insulares.

A través de la doctrina de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense decidió a principios del siglo pasado que Puerto Rico es un territorio no incorporado - que pertenece a pero no es parte de Estados Unidos, no encaminado a ser un estado de la Unión - y donde no tienen que aplicar todos los derechos de la Constitución estadounidense.

Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton sobre Puerto Rico y asesora a un grupo que promueve la estadidad para Puerto Rico, afirmó que con o sin la doctrina de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho referencia a que por medio de la Constitución estadounidense el trato a los territorios bajo programas federales “es un asunto que debe decidir el Congreso”.

“El tribunal ha citado específicamente la cláusula territorial. Entonces, rescindir los casos no significaría un trato igualitario en los programas. La igualdad de trato como derecho requiere la estadidad”, indicó Farrow a El Nuevo Día.

El caso ante el Tribunal Supremo estadounidense se basa en los esfuerzos del gobierno federal por cobrarle al puertorriqueño José Luis Vaello Madero unos $28,000 que el SSI le pagó como residente de Puerto Rico. Vaello Madero comenzó a recibir los beneficios como residente de Nueva York.

El Primer Circuito de Apelaciones federales determinó en abril de 2020 que es inconstitucional – por violar la igual protección de las leyes-, negar el acceso de los residentes de Puerto Rico al SSI. El gobierno de Estados Unidos recurrió entonces al Tribunal Supremo federal, que ha comenzado a recibir argumentos escritos de cara a una audiencia oral y una futura decisión sobre la controversia.

Aunque prometió acabar con la exclusión de Puerto Rico del SSI, el presidente Biden ha defendido que su Departamento de Justicia mantenga la impugnación de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales.