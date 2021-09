Washington D. C. – Cuatro influyentes sindicatos estadounidenses, con filiales en Puerto Rico, denunciaron hoy ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos los esfuerzos del gobierno federal por bloquear el acceso de los residentes de la Isla a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

En un recurso de “amigos de la corte”, en el caso Vaello Madero, los sindicatos Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Federación Americana de Empleados de Gobiernos Estatales, Condados y Municipales (AFCSME), Federación Americana de Maestros (AFT), y la unión de trabajadores de las industrias de Automóviles, Aeroespacial y Agrícola (UAW) impugnaron argumentos del gobierno de estadounidense de que el SSI no debe aplicar en la Isla para no desarticular la economía de Puerto Rico o porque la Isla no pague suficientes contribuciones federales.

Los sindicatos, que en total reúnen 5.5 millones de trabajadores, rechazaron además que se trate de alegar que dar acceso al SSI atenta contra la autonomía fiscal de la Isla.

El gobierno de Estados Unidos, bajo Donald Trump y Joe Biden, ha afirmado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que corresponde al Congreso decidir el acceso de Puerto Rico al SSI y que otorgarlo por la vía judicial atenta contra la autonomía fiscal del gobierno puertorriqueño.

Al indicar que se debe dar deferencia al Congreso al establecer política pública sobre los territorios, el gobierno de Biden afirmó que la decisión del legislativo federal es que Puerto Rico, en vez del SSI, tenga acceso al Programa de Ayuda a Adultos Mayores, No videntes y Discapacitados (AABD), el cual puede expandir el gobierno de la isla.

“Puerto Rico es una colonia de facto, a pesar de las alegaciones de Estados Unidos sobre ‘respeto mutuo’, y cualquier autonomía fiscal que la isla una vez mantuvo fue despojada por la promulgación de la ley Promesa que creó una Junta de Supervisión no electa, designada por el presidente (conocida como “la Junta”), con autoridad para dictar la política pública fiscal de Puerto Rico”, indicaron los sindicatos.

El recurso sostiene que alegar que el SSI perturbaría la economía de Puerto Rico no tiene base racional alguna y no debe servir de excusa para discriminar contra los pobres y discapacitados.

“Estados Unidos siempre ha perturbado, y continúa perturbando hasta el día de hoy, la economía Puerto Rico en una escala masiva, y nada acerca de poner fin a la discriminación sobre el acceso de los residentes de la isla al SSI va a tener algún efecto significativo con respecto a esa métrica”, agregaron.

La SEIU, AFCSME, AFT y UWA coincidieron además en que el gobierno de Estados Unidos, al acentuar que los residentes de Puerto Rico normalmente no pagan contribuciones sobre ingresos, minimizan que los puertorriqueños de la Isla aportan cerca de $4,000 millones anuales al Seguro Social y Medicare.

“Los $4,000 millones en pagos anuales de Puerto Rico también son más que la contribución fiscal de varios estados, incluyendo Vermont, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana y Alaska, así como Islas Marianas del Norte”, un territorio que tiene acceso al SSI, puntualizaron los sindicatos.

El caso ante el Tribunal Supremo estadounidense se basa en los esfuerzos del gobierno federal por cobrarle al puertorriqueño José Luis Vaello Madero unos $28,000 que el SSI le pagó como residente de Puerto Rico. Vaello Madero comenzó a recibir los beneficios como residente de Nueva York.

El Primer Circuito de Apelaciones federales determinó en abril de 2020 que es inconstitucional – por violar la igual protección de las leyes-, negar el acceso de los residentes de Puerto Rico al SSI. El gobierno de Estados Unidos recurrió entonces al Tribunal Supremo federal, que ha comenzado a recibir argumentos escritos de cara a una audiencia oral y una futura decisión sobre la controversia.

Aunque prometió acabar con la exclusión de Puerto Rico del SSI, el presidente Biden ha defendido que su Departamento de Justicia mantenga la impugnación de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales.

Mientras la oficina del Procurador General presentaba sus argumentos escritos en el caso Vaello Madero, el presidente Biden pidió al Congreso que Puerto Rico y los demás territorios tengan acceso al SSI, una propuesta que no se prevé avance en este momento.