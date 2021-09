Washington D. C. – La administración de Pedro Pierluisi argumentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que la falta de acceso de los residentes de Puerto Rico al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) está fundamentada en la visión racista y excluyente por “origen nacional” que permite la doctrina de los Casos Insulares.

En su recurso de ‘amigo de la corte’ en el caso Vaello Madero, el Departamento de Justicia de Puerto Rico abogó, en ese sentido, porque el máximo foro judicial estadounidense examine la controversia bajo un escrutinio estricto como una violación de la cláusula constitucional de igual protección de las leyes.

“Los Casos Insulares, complementados por (el caso) Balzac, establecieron una clase de ‘territorios no incorporados’ que coloca a los ciudadanos puertorriqueños de los Estados Unidos en una situación separada e inferior a la de otros Estados Unidos ciudadanos únicamente sobre la base de su raza y origen nacional”, señaló el argumento presentado el 2 de septiembre por el secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli, y el abogado asignado al caso, Carlos Lugo Fiol.

Indicó que se trata de un status de inferioridad que ofende la defensa de la igualdad sobre todo después de las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de la discriminación y segregación racial, como en Brown versus Board of Education.

“Al excluir (del SSI) a los residentes de Puerto Rico como una clase, singulariza y discrimina contra todo un grupo de personas bajo la premisa de que pertenecen a una clase de ‘razas extranjeras’”, agregó el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

A través de la doctrina de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense decidió a principios del siglo pasado que Puerto Rico es un territorio no incorporado - que pertenece a pero no es parte de Estados Unidos, no encaminado a ser un estado de la Unión - y donde no tienen que aplicar todos los derechos de la Constitución estadounidnse.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene bajo análisis la impugnación que hicieran los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales que declaró inconstitucional excluir a los residentes de la Isla del SSI, por entender que viola la cláusula constitucional de igual protección de las leyes.

En su argumento, el Departamento de Justicia de Puerto Rico afirmó que aún si se utiliza un escrutinio de base racional, la exclusión de los residentes de la Isla del SSI viola la cláusula de igual protección de las leyes que establece la quinta enmienda de la Constitución estadounidense.

En ese sentido, rechazó los argumentos del gobierno de Estados Unidos de que es racional excluir a los residentes de la Isla del SSI para respetar la ‘autonomía fiscal’ de Puerto Rico, pese a la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal por medio de la ley Promesa, que reafirmó los poderes plenarios del Congreso sobre la Isla.

También cuestionó el argumento del gobierno de Estados Unidos de que la exclusión de los residentes de Puerto Rico está justificada porque normalmente no pagan contribuciones sobre ingresos, al acentuar que sí aportan al erario estadounidense por medio del Seguro Social y Medicare. La vigencia del SSI en Puerto Rico pudiera tener un costo de $1,800 millones anuales para el gobierno federal.

“El Libro de datos de 2015 del Servicio de Rentas Internas revela que el IRS recaudó $3,520 millones en impuestos federales a individuos y negocios en Puerto Rico en el año fiscal 2015”, afirmó el Departamento de Justicia.

Pero, resaltó que de todos modos el SSI es un programa que “beneficia a individuos que no pagan de todos modos contribuciones sobre ingresos debido a que sus ingresos son muy bajos”.

Por su parte, la Fundación de la Asociación Americana de Jubilados (AARP), ‘Justice in Aging’ y la Organización Nacional de Beneficiarios del Seguro Social (NOSSCR) afirmaron que la exclusión de los residentes de Puerto Rico del SSI causa un daño particularmente fuerte, por el nivel de pobreza, la alta proporción de discapacitados (uno de cada seis personas) y adultos mayores (26.1% tenían 60 o más años en 2017) en la Isla.

En su propio recurso de ‘amigo de la corte’ en oposición a los planteamientos del gobierno de Estados Unidos, las tres organizaciones advirtieron que mientras el promedio de pagos a los beneficiarios del SSI es de $585 mensuales, el programa de ayuda a adultos mayores, personas ciegas y discapacitadas (AABD) promedió una asistencia de $58 mensuales hace una década.

Ante las alegaciones del gobierno de Estados Unidos de que la inclusión de los residentes de Puerto Rico en el SSI pudiera causar daños a la economía y la limitada autonomía fiscal de la Isla, las organizaciones exhortaron al Tribunal Supremo estadounidense a reconocer que a los problemas financieros del gobierno puertorriqueño se suma que no tiene tiene pleno acceso a programas como Medicaid y sus servicios de cuido a largo plazo.

También indicaron en su recurso, con fecha del 3 de septiembre, que “si bien el gobierno ciertamente puede considerar el costo de crear o mantener los beneficios de un programa gubernamental, el costo de un programa no justifica discriminación odiosa”.

El gobierno de Estados Unidos impugnó ante el Tribunal Supremo estadounidense la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que declaró inconstitucional la exclusión de los residentes de Puerto Rico del SSI.

La controversia se basa en los esfuerzos del gobierno federal por cobrarle al puertorriqueño José Luis Vaello Madero unos $28,000 que el SSI le pagó como residente de Puerto Rico. Vaello Madero comenzó a recibir los beneficios como residente de Nueva York.

Aunque ha pedido al Congreso incluir a Puerto Rico y otros territorios en el SSI, el presidente Joe Biden ha defendido que su Departamento de Justicia mantenga la impugnación de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales.