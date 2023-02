Washington D.C.- La organización Latino Justice reclamó hoy al distrito escolar del condado de Duval, en Florida, que reestablezca en sus currículos y bibliotecas un libro sobre la leyenda puertorriqueña del béisbol Roberto Clemente. uno de los que ha sido sacado de circulación para revisar si los temas que abordan, como el racismo, son apropiados para sus estudiantes.

“Nuestros hijos merecen comprender la totalidad de los defectos y fortalezas de nuestra sociedad…Aprender sobre los logros de Clemente, su orgullo en su identidad afroboricua y su lucha contra el racismo y la discriminación brindaría una perspectiva necesaria sobre las condiciones históricas en los Estados Unidos e inspiración para la población estudiantil mayoritariamente negra y latina en las escuelas del condado de Duval”, indicó Lourdes Rosado, presidenta y consejera legal de Latino Justice, fundada bajo el nombre de ‘Fondo para la Educación y la Defensa Legal de los Puertorriqueños’.

La organización Pen America ha denunciado que el condado escolar de Duval –con base en Jacksonville y zonas del noreste de Florida-, retiró en 2022 de las escuelas 176 libros para revisión, incluidos dos que mencionan como Clemente y Henry “Hank” Aaron se enfrentaron al racismo en Estados Unidos.

Pero, es una situación que por lo menos ocurre en otro condado de Florida, Manatee, en momentos en que el gobernador, Ron DeSantis, y los republicanos de la Legislatura estatal han impulsado medidas dirigidas a cuestionar currículos o lo que se debe enseñar en las escuelas.

Los libros bajo revisión en Duval, según Pen America, incluyen otros que tratan sobre la vida de la puertorriqueña Sonia Sotomayor, primera persona hispana en ocupar un curul en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y de la reina de la salsa Celia Cruz, afrocubana que hizo historia en el mundo de la música.

El libro sobre el astro boricua del béisbol se titula “Roberto Clemente, Pride of Pittsburgh Pirates”, escrito por Jonah Winter e ilustrado por Raúl Colón. Mientras, el libro sobre Sotomayor se titula, “Sonia Sotomayor (Women Who Broke the Rules Series), de Kathleen Krull y Angela Domínguez.

Para Latino Justice, prohibir el uso del libro sobre Clemente “es el último intento de los administradores educativos de la Florida de obtener puntos políticos baratos a expensas de la educación y el bienestar de Los niños de la Florida”.

“Los logros de la carrera de Clemente no solo fueron incomparables como miembro del Salón de la Fama y 15 veces jugador ‘Todos Estrellas’ con más de 3,000 hits en su carrera, sino que ayudó a otros a lo largo de su vida, especialmente en la misión de 1972 para ayudar a las víctimas de un terremoto masivo en Nicaragua la cual le costó la vida”, agregó Rosado.