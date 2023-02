Washington D.C.– Un condado escolar de Florida ha frenado el uso de 176 libros, incluido uno sobre el pelotero puertorriqueño Roberto Clemente, como parte de un controvertido esfuerzo de autoridades gubernamentales por revisar cuáles publicaciones considera apropiadas para los estudiantes, incluso las que abordan el problema del racismo en Estados Unidos.

La organización Pen America denunció que el condado escolar de Duvall –con base en Jacksonville y zonas del noreste de Florida-, retiró de las escuelas 176 libros para revisión. Las publicaciones incluyen relatos sobre cómo leyendas negras del béisbol –Clemente y Henry “Hank” Aaron-, se enfrentaron al racismo en Estados Unidos.

Otro libros bajo “revisión” - según la lista publicada en diciembre por Pen America- tratan sobre la vida de la cantante afrocubana Celia Cruz y de la puertorriqueña Sonia Sotomayor, primera persona hispana en ocupar un curul en el Tribunal Supremo de Estados Unidos

El libro sobre el astro boricua del béisbol se titula “Roberto Clemente, Pride of Pittsburgh Pirates”, escrito por Jonah Winter e ilustrado por Raúl Colón. Mientras, el libro sobre Sotomayor se titula, “Sonia Sotomayor (Women Who Broke the Rules Series), de Kathleen Krull y Angela Domínguez.

En un informe de septiembre pasado, PEN America advirtió que existen “esfuerzos coordinados para censurar materiales en escuelas y bibliotecas públicas” de Estados Unidos y “privar a los estudiantes de su derecho a leer”.

“Es exactamente lo que estamos viendo en el condado de Duval”, dijo recientemente Kasey Meehan, directora del programa “Libertad para Leer” de PEN America.

Según PEN America, desde julio de 2021 hasta junio de 2022, 138 distritos escolares en 32 estados prohibieron 1,648 títulos de libros, en 5,049 escuelas que representan a cuatro millones de estudiantes.

The Washington Post informó que los condados escolares de Duval y Manatee, en Florida, ordenaron que se elimine el acceso a ciertos libros en sus bibliotecas, en respuesta a guías emitidas en enero por el Departamento de Educación de Florida, basadas además en determinaciones de la Junta de Educación del estado.

En medio de una política pública del gobernador Ron DeSantis dirigida a presionar en contra de conversaciones sobre temas de la comunidad LGBTT en grados primarios y la inclusión de un currículo de estudios afroamericanos en el programa secundario de educación avanzada, ente otras cosas, una ley del estado de Florida, vigente desde julio pasado, ordena que los libros escolares sean apropiados para la edad y las necesidades del estudiante.

Los libros que se utilizan en las escuelas del estado deben ser aprobados por un especialista, que debe someterse a un programa de capacitación estatal que no estuvo disponible hasta el mes pasado.

Otra ley estatal penaliza como un delito grave -con prisión de hasta cinco años y una multa de $5,000- a personas, en este caso maestros, que distribuyan “materiales dañinos” a menores, como información “obscena y pornográfica”.

Los distritos escolares de los condados de Manatee y Duval han insistido en que cumplen con la ley. Una portavoz del condado de Duval dijo recientemente que “estamos tomando los pasos requeridos para cumplir con la ley” y mantuvo que han aprobado casi 800 libros.

La presidenta de la Asociación de Educadores del condado de Manatee, Pat Barber, dijo al periódico estadounidense que los maestros y bibliotecarios están confundidos y angustiados. “Y si se les pide que revisen todos los libros en las bibliotecas de sus aulas, ¿de dónde sacarán el tiempo?. Estamos hablando, para algunas personas, de miles de libros porque han desarrollado estas bibliotecas a lo largo de los años”, sostuvo Barber.

Cuando prohibió el curso avanzado de estudios afroamericanos, el gobernador DeSantis describió ese programa como un adoctrinamiento y dijo que el curso sobre interseccionalidad – que incluye como la discriminación por raza o género contribuyen a una desigualdad social sistémica-, es parte de una agenda política.

Coincidiendo con las críticas del gobernador DeSantis, aunque sostienen que la decisión estaba tomada antes, el College Board – que regula el programa de colocación avanzada -, eliminó algunas personalidades que recomiendan incluir en el curso sobre estudios afroamericanos, como la reconocida académica y activista política Angela Davis, quien fue parte de las Panteras Negra y del Partido Comunista.

En un artículo de opinión en Common Dreams, Becky Pringle, presidenta de la Asociación de Educadores de Estados Unidos (NEA), afirmó que DeSantis –quien puede aspirar a la candidatura presidencial republicana-, “busca distraer a las comunidades de su verdadera agenda, que es primero encubrir y luego simplificar la educación pública como una excusa para privatizarla”.

“¿Su objetivo final? La destrucción de la educación pública, la base misma de nuestra democracia”, indicó Pringle.