De Santis la emprende hasta con Roberto Clemente

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, vuelve a hacer de las suyas. No hace mucho escribí sobre este señor y, entre otras cosas, mencioné el peligro que representa. Representa peligro para las personas que no crean como él, para las personas que no se vean como él y para las que pertenezcan a grupos minoritarios.