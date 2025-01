Miguel Cardona envía mensaje a Puerto Rico al dejar la secretaría de Educación de Estados Unidos

Read this article in English.

“Por eso, es tan importante mantener el impulso y el progreso. Queremos que la nueva administración tenga éxito. Y estoy disponible no solamente para apoyarlos, pero también para ayudarlos. Esto es más grande que cualquier persona, incluyéndome a mí. Siempre lo he dicho. Sepan que sea secretario o no, continuaré luchando para asegurar que los estudiantes en Puerto Rico reciban la educación que se merece Puerto Rico. Muchísimas gracias por el apoyo, por el calor que me ha brindado. Fue un honor poder servir a como boricua de raíces aquí, en Washington, D.C., y yo sé que Puerto Rico va a seguir pa’lante”, anotó.