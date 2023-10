Washington D.C. – El conservador republicano Mike Johnson - quien buscó invalidar las elecciones de 2020-, ha sido electo este miércoles (220-209) como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 22 días después de que el puesto quedara vacante.

Johnson – electo por un distrito de Luisiana y el cuarto candidato que propuso oficialmente la mayoría republicana para reemplazar al destituido Kevin McCarthy-, había ganado el martes en la noche la votación interna de su conferencia.

El miércoles, el nuevo speaker, de 51 años, obtuvo el respaldo unánime de los 220 republicanos presentes en el hemiciclo. Los demócratas votaron por su líder, Hakeem Jeffries.

Johnson reconoció que la credibilidad de la Cámara de Representantes está en peligro. Pero, prometió trabajar en favor de recuperar la confianza del público estadounidense.

Indicó que como primera medida la Cámara baja consideraría una resolución en apoyo a Israel, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. Ha prometido además acelerar el proceso de evaluación del presupuesto. “La Casa del pueblo está de nuevo en funciones”, dijo Johnson.

En una Cámara de Representantes dividida entre 221 republicanos y 212 demócratas (con una vacante republicana y otra demócrata), el candidato a speaker de la mayoría no podía perder más de cuatro votos si todos los congresistas estaban presentes. Tres demócratas y un republicano se ausentaron de la votación.

Justo antes de la elección interna de Johnson, el martes en la noche, Tom Emmer (Minnesota), actual número tres de la mayoría republicana de la Cámara baja, había retirado su candidatura.

Como candidato oficial republicano, Emmer duró apenas cuatro horas, pues los más conservadores lo descartaron por haber votado a favor de confirmar el resultado de las elecciones de 2020, así como por votar a favor de la ley que reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Johnson es el speaker 56 de la Cámara baja estadounidense. Es el segundo en la línea de sucesión presidencial. Se identifica con el expresidente Donald Trump y buscó invalidar los resultados de las elecciones presidenciales en cuatro estados ganados por Biden: Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania.

El nuevo speaker es evangélico y aliado de los más conservadores, incluido Jim Jordan (Ohio), a quien los moderados republicanos derrotaron, el pasado viernes, como candidato a speaker. Johnson lleva siete años en la Cámara baja federal y es un abogado experto en asuntos constitucionales.

En 2003, en un artículo de opinión en un periódico de Luisiana (The Times), Johnson describió la homosexualidad como un “estilo de vida inherentemente antinatural” y “peligroso”, según CNN.

En diciembre pasado, cuando terminaba la sesión 117 del Congreso, fue uno de 191 republicanos que votó en contra del proyecto de ley 8393 en favor de un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien no vota por el speaker en el hemiciclo, dijo en la red social X que apoyó a Johnson el martes en la reunión de la conferencia republicana. Antes se había identificado con el líder de la mayoría, Steve Scalise (Luisiana), pero guardado silencio sobre las candidaturas de Jordan y Emmer.

“Un hombre de una profunda fe, Mike personifica lo que significa un líder en el servicio público”, indicó la presidenta de la conferencia republicana, Elise Stefanik (Nueva York), al proponer a Johnson oficialmente como candidato a speaker.

Al presentar la candidatura de Jeffries, el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar, afirmó que la búsqueda del sucesor de McCarthy ha sido un proceso dirigido a apaciguar al expresidente Trump.

“Es el mismo menú extremista con un nuevo mesero”, dijo el líder de la minoría demócrata en el Comité de Reglas, James McGovern (Massachusetts).

Uno de los ocho republicanos que votó a favor de destituir a McCarthy, el congresista Bob Good (Virginia) indicó que la elección de Johnson los reivindica. “Es la clase persona que queríamos como speaker”, sostuvo Good.

“Si no crees que pasar de Kevin McCarthy a MAGA Mike Johnson muestra el ascenso de este movimiento y dónde reside realmente el poder en el Partido Republicano, entonces no estás prestando atención”, dijo el republicano Matt Gaetz (Florida), quien presentó la moción para destituir a McCarthy y es cercano al ex presidente Trump, y habló en el pódcast de Steve Bannon.

La primera opción de los republicanos para sustituir a McCarthy fue el número dos de la mayoría, Steve Scalise (Luisiana), quien, como Emmer, retiró su candidatura la semana pasada, antes de que hubiese una votación en el hemiciclo cameral, debido a que no alcanzaría los votos requeridos.

La votación de hoy fue la número 20 de esta sesión sobre la presidencia cameral. McCarthy necesitó 15 votaciones para ser electo en enero. Luego, se le destituyó el 3 de octubre por medio de un moción para declarar el puesto vacante. Jordan, por su parte, se sometió a tres votaciones, antes de echarse a un lado.

La Cámara baja está en su cuarta semana de sesión plenamente paralizada.

Ahora que finalmente tienen speaker, la mayoría republicana deberá ponerse las pilas con respecto al presupuesto y atender las peticiones del presidente Joe Biden para asignar fondos a Ucrania e Israel.

En tres semanas, los congresistas de la Cámara de Representantes volverán a enfrentarse a la amenaza de un cierre parcial del gobierno federal, el asunto que provocó la destitución de McCarthy.

La actual resolución de continuidad del presupuesto federal, que evitó un cierre al inicio del nuevo año fiscal (el 1 de octubre), vence el 17 de noviembre próximo.