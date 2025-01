Mike Johnson revalida como presidente de la Cámara de Representantes tras nuevo caos en su delegación

Read this article in English.

La primera votación generó 216 votos para Johnson, 215 para Jeffries y tres para otros candidatos . Pero no hubo un anuncio oficial del conteo de votos .

En medio del nuevo caos, el presidente electo Trump conversó por teléfono con Ralph Norman y Keith Self, dos de los tres republicanos que no respaldaron originalmente a Johnson, según The Washington Post.