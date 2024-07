“No soy nadie para enjuiciar”: John Regis vuelve a respaldar a Donald Trump, pero con condiciones

Después del ataque al Congreso , como hiciera también la comisionada residente en Washington, Jenniffer González , no quiso saber de Trump. Y, durante las pasadas primarias presidenciales republicanas, tenía la esperanza de que algún otro candidato pudiera descarrilar las nuevas aspiraciones del expresidente.

Hizo claro, sin embargo, que mantendrá su respaldo a Trump mientras no sea convicto por los cargos relacionados al acto de insurrección contra el Congreso, que incluyen tratar de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

“Para mí, una persona es inocente hasta que sea hallado culpable… No soy nadie para enjuiciar a Trump, al hijo (del presidente Joe) Biden (Hunter) o a nadie por no tener los elementos de juicio para tomar una decisión. Eso lo dejamos a las organizaciones judiciales. De ser encontrado culpable, tendrá mi absoluto repudio, al igual que los que violaron la ley atacando el Capitolio. No hay perdón posible”, dijo.