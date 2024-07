Nydia Velázquez descartó asistir al mensaje de Netanyahu en protesta por “una guerra verdaderamente horrible en Gaza”

La congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) anunció el martes que no asistirá al discurso que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunciará el miércoles en una sesión conjunta del Congreso estadounidense.

La congresista boricua afirmó además que el gobierno de Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras ocurre un desastre humanitario en Gaza.

“Por eso he presionado por un alto el fuego permanente y una reducción de las tensiones desde los primeros días de la guerra. Está claro que el primer ministro Netanyahu es un obstáculo importante para lograr un alto el fuego permanente, asegurar la liberación de los rehenes restantes y, en última instancia, lograr una solución de dos Estados. Desde su conducta en esta guerra hasta sus acciones para debilitar la democracia israelí, está claro que está poniendo su suerte política por encima del pueblo israelí. En aras de proteger los derechos humanos y poner fin a este terrible conflicto, el Congreso no debería recibir a Netanyahu con los brazos abiertos. Por eso no asistiré a su discurso”, agregó.