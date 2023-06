La congresista Nydia Velázquez y el senador Robert Menéndez - ambos demócratas-, han presentado una resolución en ambas cámaras del Congreso que reclama a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) un plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no incluya aumentos adicionales en las tarifas eléctricas.

La resolución exhorta a la JSF, que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, a impulsar un plan que sea económicamente viable para clientes, jubilados y la corporación pública en general; permita rehabilitar el sistema eléctrico; e incentive el crecimiento económico del archipiélago puertorriqueño.

La resolución toma nota de que la JSF estaba en el proceso de revisar, como hizo, el plan de ajuste de la deuda de la AEE.

El lunes, la jueza del tribunal de bancarrota territorial, Laura Taylor Swain, determinó que de los $8,500 millones que le debe la AEE a sus bonistas, el valor de la reclamación asciende a $2,388 millones.

“El pueblo de Puerto Rico paga tarifas exorbitantes por electricidad poco confiable que a menudo falla cuando más se necesita. Esta electricidad insostenible está impulsando la emigración y perjudicando la economía puertorriqueña”, dijo la puertorriqueña Velázquez, electa por el distrito 7 de Nueva York.

La medida también busca reafirma “la intención del Congreso” de crear “soluciones duraderas para la crisis fiscal y económica de Puerto Rico”, por medio de reformas fiscales que incentiven el crecimiento económico. A su vez, exhorta a la JSF a frenar la emigración de los puertorriqueños de la Isla,

El senador Menéndez, quien representa el estado de Nueva Jersey, animó “a todas las partes interesadas a garantizar que cualquier plan de ajuste modificado dé prioridad a los residentes y las pequeñas empresas de Puerto Rico”.

En la Cámara baja, la resolución es coauspiciada por el demócrata Adriano Espaillat (Nueva York).

La medida tiene el respaldo de más de medio centenar de organizaciones, incluida la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral de la Deuda Pública, el Sierra Club, el Center for Popular Democracy, la Alianza de Empleados de la AEE, Espacios Abiertos, la Cámara de Comercio, Cambio PR, Sembrando Sentido, el Centro Unido de Detallistas (CUD), Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE), Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Toabajeños por la Salud y el Ambiente y Amigos del Río Guaynabo.

“Instamos a la Junta a presentar un plan que no perjudique a los ciudadanos comunes –terceras partes ya empobrecidos que no tuvieron nada que ver con la quiebra de la AEE– sino a aquellos acreedores que a sabiendas invirtieron en instrumentos de deuda riesgosos y no garantizados de la AEE”, sostuvo Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral de la Deuda Público.

Mientas, Cecille Blondet, de Espacios Abiertos, indicó que “el sistema eléctrico de Puerto Rico necesita un nuevo comienzo” que no consolide “el legado de deuda insostenible de la AEE”.