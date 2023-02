Nueva York.- Los congresistas demócratas Nydia Velázquez y Raúl Grijalva han pedido a la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de Estados Unidos tomar medidas enérgicas para combatir potenciales conflictos de intereses de asesores de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico.

Al recordar que promovieron la ley PRRADA que exige a los consultores vinculados al proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico revelar sus conflictos de intereses, la puertorriqueña Velázquez y Grijalva reclamaron que principalmente se examinen los casos de la firma de abogados O’Neill y Borges, y de los principales asesores de la JSF, McKinsey & Company.

La ley PRRADA obliga a los acreedores, abogados, contables y “cualquier parte interesada” a divulgar posibles conflictos de intereses antes de poder cobrar pagos relacionados con el proceso de reestructuración de la deuda pública de la Isla.

En una carta a la síndico interina de bancarrota, Ramona Elliott, los congresistas demócratas indicaron que en el caso de O’Neill y Borges la publicación Bond Buyer reveló que además de representar a la JSF ese bufete tuvo como clientes a cuatro firmas financieras que adquirieron $384 millones de la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Mientras, se ha indicado que McKinsey tuvo entre sus clientes a Quanta Services, que es condueña de la empresa LUMA Energy, que está a cargo de la administración del sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico.

Han alegado, a su vez, que McKinsey ha tenido además como cliente a la empresa matriz de New Fortress Energy, cuya subsidiara Genera PR llegó a un acuerdo recientemente para operar las unidades generadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante 10 años.

Velázquez - quien representa un distrito de Nueva York que tiene su base en Brooklyn-, fue la autora principal de la ley PRRADA, la cual tuvo el apoyo de Grijalva, pasado presidente del Comité de Recursos Naturales y electo por un distrito de Arizona.

Los legisladores federales advirtieron que se prevé que los honorarios y gastos pagados a los asesores de la JSF pueden alcanzar los $1,600 millones para el año 2026.

“Parece que estos profesionales, que tienen el deber fiduciario de asesorar a la JSF, también tienen clientes que se benefician de transacciones multimillonarias y multibillonarias con la JSF”, indicaron los congresistas.

Por ello, exhortaron a la Oficina del Síndico de Bancarrota “a que investigue a fondo a cualquier profesional al servicio de la JSF que haya ocultado a sabiendas o no haya revelado intencionalmente sus conflictos de interés, o que haya actuado como persona interesada en cualquier momento durante su empleo como profesional en el proceso establecido por la ley PROMESA”.

Bajo la ley PRRADA, las partes vinculadas al proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico tienen que informar al tribunal de bancarrota territorial que preside la jueza Laura Taylor Swain sus potenciales conflictos de intereses en ese proceso.

PUBLICIDAD

En estos momentos, la Oficina del Síndico revisa varias solicitudes de pago presentadas por McKinsey. Luego, esa oficina deberá hacer sus recomendaciones a la jueza a cargo del tribunal de bancarrota, Laura Taylor Swain.

El Nuevo Día dio a conocer en noviembre de 2021 que McKinsey ayudó a la JSF y al gobierno a preparar el plan para el proceso de bancarrota de la AEE y para la privatización del sistema de transmisión y redistribución, en momentos en que asesoraba a Quanta Services.

Entonces, el principal funcionario ejecutivo de Quanta, Earl “Duke” Austin, afirmó que su empresa dependió de McKinsey para “varios proyectos”, incluidas, principalmente, iniciativas relacionadas a “datos de mercado y planificación de sucesión”. Pero, afirmó que no le encomendaron tareas relacionadas con Puerto Rico.

La JSF y McKinsey han rechazado que exista conflicto debido a la relación con Quanta.

The Wall Street Journal, por su parte, reveló en 2022 que McKinsey federal no incluyó en sus informes su relación de trabajo con Puma Energy Caribe, Naturgy y New Fortress Energy. En el caso de New Fortress, su empresa matriz es Soft Bank Group, que es cliente de McKinsey.

Para McKinsey, Naturgy y New Fortress no son partes interesadas del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, pero tras el reportaje del Wall Street Journal mantuvo informaría al tribunal sobre su relación con Puma Energy Caribe.