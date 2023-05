Washington D.C. – Pablo José Hernández Rivera, precandidato popular a la comisaría residente en Washington, emplazó hoy a la comisionada Jenniffer González a que tome posición y actúe en contra de los recortes fiscales que proponen los republicanos del Congreso, que pueden quitarle a la isla más de $1,500 millones anuales en el año fiscal federal 2024.

“Esta es una seria amenaza”, dijo Hernández Rivera, en torno al proyecto de ley aprobado el mes pasado por la mayoría republicana de la Cámara baja que, según el grupo de estudio Centro para el Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias (CBPP), pueden costarle a Puerto Rico cerca de $25,000 en fondos discrecionales durante una década.

La comisionada, quien es republicana, ha criticado que la legislación que condiciona elevar el techo de la deuda pública federal busque prohibir que el presidente de Estados Unidos pueda cancelar deuda estudiantil por préstamos otorgados por el Departamento de Educación estadounidense y apoyado que la medida rescinda fondos no comprometidos para mitigar el COVID-19.

Pero, no ha tomado públicamente posición sobre el resto de la legislación.

El presidente Joe Biden y el liderato demócrata del Congreso han rechazado la medida. Pero, está en marcha un proceso de negociaciones en torno a cómo elevar este mismo mes el techo de la deuda pública, para evitar un disloque en la economía con impacto a nivel internacional.

“Ya el Centro de Presupuesto y Prioridades de Política Pública ha calculado que las intenciones republicanas le van a costar demasiado a Puerto Rico. Yo no me limito a hacer la denuncia, me comprometo desde ahora a hacer causa común con los demócratas en el Congreso para defender a Puerto Rico, pero la comisionada debe expresar qué planes tiene, si alguno, para enfrentar esta amenaza”, señaló el precandidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la comisaría residente en Washington.

El gobernador Pedro Pierluisi se ha opuesto a la medida, aunque ve con buenos ojos la imposición de requisitos de trabajo para tener acceso a la asistencia alimentaria federal, incluido en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que existe en Puerto Rico como ha reclamado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas del gobierno electo de la Isla.

“Ya la comisionada se ha opuesto a que se prohíba la cancelación de los préstamos estudiantiles, pero la amenaza va mucho más allá. Sus compañeros de partido también quieren imponer exigencias laborales para participantes de programa Medicaid. Jennifer González debe definir claramente sus lealtades: o está con los republicanos, o está con los necesitados en Puerto Rico”, señaló Hernández Rivera.