Últimas Noticias
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández propone legislación para que el Servicio Postal mejore la entrega de cartas en Puerto Rico

Los problemas incluyen direcciones y nombres en español

5 de diciembre de 2025 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Postal enfrenta problemas recurrentes con las direcciones en Puerto Rico. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó legislación que persigue ordenar al Servicio Postal de Estados Unidos mejorar “la precisión y el reconocimiento de las direcciones en Puerto Rico”.

La medida reconoce que “las complejidades históricas y estructurales de las convenciones de direcciones locales de Puerto Rico generan inconsistencias” que pueden estar relacionadas con que lugares, calles y apellidos son en español.

“Un servicio postal confiable no es un lujo; es la columna vertebral de cómo las familias y los negocios pequeños de Puerto Rico se mantienen conectados y pueden competir”, señaló Hernández, al dar a conocer su proyecto de ley, que tiene el número 6441 y fue presentado el jueves en la Cámara de Representantes.

El comisionado abundó que “cuando un paquete se retrasa, se rechaza o se pierde simplemente porque los sistemas del Servicio Postal de Estados Unidos no pueden leer una dirección en Puerto Rico, no es solo un inconveniente, es una barrera injusta que el gobierno federal ha permitido que persista por demasiado tiempo”.

La medida, que no tiene coauspiciadores, fue referida a la Comisión de Investigaciones y Reforma Gubernamental de la Cámara federal.

El proyecto reclama al Servicio Postal utilizar los códigos de “no entregable según la dirección”, quejas de consumidores y datos de resultados de la validación de direcciones de las páginas de internet del ente federal, entre otras fuentes, para identificar direcciones con problemas recurrentes.

Además, pide consultar con la Oficina del Censo, la Junta de Planificación de Puerto Rico y gobiernos locales.

Hernández sostuvo que un reporte de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal, publicado en 2024, “identificó retrasos en el correo, problemas de enrutamiento y fallas en los procesos de escaneo en múltiples unidades postales en Puerto Rico”.

El Servicio Postal no publica datos precisos sobre los correos que ha sido imposible entregar a base de la dirección.

Si la medida se convirtiera en ley, el director general de Correos deberá presentar un informe detallado, a más tardar en un año, sobre “las medidas adoptadas en virtud de esta sección; el progreso del Servicio Postal de los Estados Unidos en la mejora del reconocimiento y la precisión de la entrega a direcciones en Puerto Rico” y cualquier obstáculo.

Puerto RicoCongreso de Estados UnidosServicio postalPablo José Hernández Rivera
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
