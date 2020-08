Washington D.C. - El candidato a gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, afirmó hoy que el presidente Donald Trump le faltó el respeto a Puerto Rico, por haber dicho- según un exfuncionario federal-, que la isla es sucia y promover tratar de cambiarla por Groenlandia.

“Es difícil encontrar a alguien que el presidente Trump no haya ofendido a en algún momento. Pero, eso fue tan irrespetuoso para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico… Somos ciudadanos estadounidenses, hemos peleado en todas las guerras estadounidenses y tenido cinco medallas presidenciales de honor. ¿De qué habla?”, indicó Pierluisi, en una entrevista en CNN.

El también excomisionado residente en Washington señaló que las expresiones de Trump son aún más terribles si se tiene en cuenta- como ha indicado el exjefe de Gabinete del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) Miles Taylor-, que hizo ese tipo de comentarios en medio de la emergencia que causó en Puerto Rico el huracán María.

PUBLICIDAD

“Desde entonces lo que hemos visto son requisitos diferentes para Puerto Rico, en comparación con los estados. No recibimos trato igual, y deberíamos, porque somos ciudadanos estadounidenses. No debe haber dos tipos de ciudadanía estadounidense. Uno debe ser tratado como un ciudadano estadounidense no importa donde uno viva. Eso es lo que está mal del status actual de Puerto Rico, la forma en que el gobierno federal lidia con nosotros”, agregó Pierluisi.

Pierluisi hace tándem, de cara a las elecciones generales, con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es presidenta del Partido Republicano de Estados Unidos en la Isla y respalda la reelección del presidente Trump.

Hasta media tarde de hoy, la comisionada no ha hecho comentarios sobre las denuncias de Taylor, que se asemejan a otras que hiciera en julio la exsecretaria de Seguridad Interna Elaine Duke.

Taylor dijo el miércoles en MSNBC que “en múltiples ocasiones, el presidente (Trump) expresó una profunda animosidad hacia la gente de Puerto Rico tras bastidores”.

“En sus palabras, Puerto Rico es sucio y la gente es pobre”, dijo Taylor, cuando se le preguntó por expresiones preocupantes que pudo haber escuchado de Trump que todavía resuenan en su mente.

Anoche, justo al inicio de la tercera jornada de la convención presidencial de su partido, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó que el presidente Trump dio la espalda a Puerto Rico en sus momentos más difíciles, tras el huracán María, pero que él nunca lo hará.

Taylor ya había anunciado que su respaldo a la candidatura presidencial Biden, convencido de que el presidente Trump no está capacitado para dirigir a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según el exfuncionario, nunca se tomó a broma la expresión del presidente Trump sobre la posibilidad de intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia, pues a cada rato hacía claro su interés en el territorio autónomo danés.

“Una vez antes de que (fuéramos a la isla), nos dijo que no solo quería comprar Groenlandia, sino que en realidad dijo que quería ver si podíamos vender Puerto Rico, si podíamos cambiar Puerto Rico por Groenlandia”, agregó Taylor, en referencia a una conversación ocurrida antes de un un viaje a la Isla en agosto de 2018.

En julio, la exsecretaria Duke dijo al diario The New York Times que en uno de los momentos más difíciles de la emergencia a que se enfrentaba la Isla, tras el huracán María, el presidente Trump cuestionó si el gobierno federal pudiera vender a Puerto Rico.

Judd Deere, portavoz de la Casa Blanca, por su parte, dijo que Taylor “es otra criatura del pantano de (Washington D. C.) que nunca entendió la importancia de la agenda del presidente o por qué el pueblo estadounidense lo eligió” y sostuvo que el exfuncionario ahora supuestamente busca beneficios económicos.

La Casa Blanca también disputa que el gobierno de Trump no haya asistido debidamente a la Isla y sostuvo que se centran en que Puerto Rico tenga “los recursos necesarios” y se utilicen “sabiamente”.

Mientras, el congresista demócrata Darren Soto (Florida) afirmó que a tres años de la catástrofe que causó el huracán María, el gobierno de Trump ha desembolsado solo la mitad de los fondos prometidos a Puerto Rico para su recuperación y reconstrucción “sabiamente”.

PUBLICIDAD

Otra congresista demócrata, Stephanie Murphy (Florida) - quien se enfrenta de cara a la elección general el reto, en su distrito 7, del republicano puertorriqueño Leo Valentín-, señaló que los comentarios de Trump son “ignorantes e irrespetuosos”.