Kissimmee, Florida – Al exhortar a los boricuas de Florida central a votar en estas elecciones legislativas, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy que mantener un Congreso demócrata “hará más fácil” promover asuntos claves de Puerto Rico, como el status y un mejor acceso a programas de salud y asistencia alimentaria.

“Es importante que el presidente Joe Biden tenga un Congreso que coopere con su administración”, indicó Pierluisi, quien participó el sábado al mediodía en un mítin en Kissimmee, justo antes de que demócratas del área, encabezados por el congresista boricua Darren Soto y la candidata a vicegobernadora, Karla Hernández, llevarán a cabo una caravana por esta ciudad.

La participación de Pierluisi en la campaña demócrata de Florida central, donde vive la mayoría de los más de 1.1 millones de puertorriqueños que residen en este estado, tuvo lugar a 10 días de las elecciones legislativas en las que los demócratas defienden una ligera mayoría en la Cámara de Representantes y el control del Senado, dividido en este momento por la mitad.

“Quisiera que los demócratas mantengan el control de la agenda en ambas cámaras. Si eso no sucede, espero que no sea el caso, se le va a hacer más difícil al presidente Biden conseguir que el Congreso apruebe legislación favorable para toda la nación (estadounidense), pero incluyendo a Puerto Rico”, dijo Pierluisi a El Nuevo Día después de ofrecer un mensaje en el evento.

Las autoridades del gobierno de Puerto Rico y congresistas aliados persiguen lograr legislación que mejore el acceso al programa Medicaid a largo plazo. También presionan para que el gobierno federal permita que Puerto Rico se integre al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que puede requerir una transición de una década, pero elevar las asignaciones del PAN en cerca de $2,000 millones anuales.

Y Pierluisi todavía aspira a que la Cámara de Representantes lleve a votación en diciembre el proyecto 8393 que persigue un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, el cual, aunque el gobernador dice tener esperanzas de que se convierta en ley, nunca ha estado en la agenda del Senado de Estados Unidos.

Pierluisi considera que si los demócratas mantienen el control del Congreso en las elecciones del 8 noviembre, impulsarán incluir lenguaje en un ómnibus presupuestario que otorgue “un mejor trato” en el acceso de Puerto Rico al programa Medicaid – que financia en gran medida el plan de salud del gobierno puertorriqueño-, con una duración de varios años, que pudiera ser “ocho a 10 años”.

Pero, si los republicanos ganan por lo menos la Cámara baja, Pierluisi teme que solo se aprueba otra resolución temporal de presupuesto que permita a la nueva mayoría controlar todo el debate a principios de 2023.

“Si el escenario es demócrata, va a ser más llevadero. Si es un escenario republicano va a ser más duro. Yo voy a trabajar con quien sea que esté a cargo. La comisionada residente va a hacer lo propio. Pero me gusta hablar con la realidad presente, no me gusta estar creando expectativas irrazonables”, señaló Pierluisi.

Con su participación en el evento, Pierluisi dijo que quiso “aportar su granito de arena” en favor de las candidaturas de Charlie Crist a la gobernación, Val Demings al Senado y de Soto a la reelección, entre otros.

Tanto Crist como Demings intentan superar desventajas en las encuestas frente a sus oponentes republicanos, el gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio, respectivamente.

Según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, DeSantis ha tenido una ventaja de 11% sobre Crist en las últimas semanas. En el caso de Rubio, el promedio de encuestas del último mes le otorga una ventaja de 7.4% sobre Demings, actual congresista demócrata.

En su mensaje, frente a la candidata a vicegobernadora, Pierluisi exhortó a Crist a nombrar a un puertorriqueño al gabinete de su gobierno, si es electo en noviembre. Ese es un reclamo que sectores de la diáspora de Florida han llevado a Crist.

Aunque advirtió que desconoce los planes de Crist, Hernández – de origen hondureño y quien era, hasta su nominación, la presidenta de sindicato United Teachers de Miami Dade-, sostuvo que no le sorprendería que su compañero de boleta electoral quiera nombrar a un boricua a su potencial gabinete de gobierno.

“Charlie Crist es una persona que cree en la diversidad”, dijo Hernández.

Con un sombrero que tenía escrito Puerto Rico, Hernández pidió a los boricuas en particular, e hispanos en general, a derrotar a DeSantis, a quien describió como “un aspirante a dictador”, en referencia a controversias que ha tenido DeSantis, por ejemplo, en el área de la educación.

Soto, por su parte, hizo un llamamiento a los electores para que tomen en cuenta las iniciativas aprobadas en los primeros dos años de la administración Biden, incluida la ley de rescate económico para mitigar el COVID-19, la ley de inversión en infraestructura, la ley “de reducción de inflación” que ha incluido fondos para combatir el cambio climático y la asignación reciente de más de $20,000 millones para mitigar desastres.

“La persuasión tiene mucha importancia en este momento”, dijo Soto, al indicar que aprovecha cada oportunidad para recordarle a los electores que el senador Rubio votó en contra de todas esas medidas y que Crist - quien fue congresista hasta septiembre-, y Demings las favorecieron.