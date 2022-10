Kissimmee, Florida.- Ante la intención de la mayoría legislativa popular de promover legislación que cancele el contrato con Luma Energy, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que considera irresponsable relevar a esa empresa del acuerdo para la administración del sistema de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico.

“Las amenazas veladas no funcionan conmigo. En su momento si un proyecto relacionado a LUMA se aprueba, lo voy a revisar”, dijo el gobernador, en entrevista con El Nuevo Día.

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, pronosticó que si el gobernador Pierluisi y los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) se oponen a buscar otra alternativa a LUMA y mejorar el sistema eléctrico, pagarán las consecuencias a nivel electoral.

Pero, Hernández Montañez, electo por el Partido Popular Democrático (PPD), dijo que en caso del gobernador Pierluisi vetar las medidas que buscan cancelar el contrato, proveer un proceso de transición hacia una nueva empresa y crear un nuevo modelo operacional en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), contemplan demostrar en los tribunales que el acuerdo contiene errores insalvables.

“Ya el gobernador se sabe que no tiene posibilidades electorales, ninguna, y eso es algo bien importante desde el punto de vista político. Temprano en el juego todo el mundo lo adjudica como un resultado; penepé que respalde la posición del gobernador perderá también”, señaló Hernández Montañez.

Tras participar el sábado en un evento político de las elecciones legislativas estadounidenses en favor de los candidatos demócratas en Florida central, Pierluisi sostuvo que “estar hablando de la cancelación de ese contrato me parece una irresponsabilidad”.

“Lo que tenemos que estar velando es que siga mejorando, que mejore el servicio eléctrico en Puerto Rico, que se siga transformando el sistema energético…si me llega (un proyecto de ley) lo voy a revisar, pero si nuevamente lo que propone ese proyecto de ley es que de la noche a la mañana aquí cambiemos, o sea, saquemos a Luma para entonces sustituirla, sabe Dios con qué. Pues eso es lo que yo de entrada digo que no me parece razonable”, dijo el gobernador Pierluisi.

En agosto, en medio de la presión de la opinión pública y de la propia comisionada residente en Washington, Jenniffer González, Pierluisi indicó que LUMA Energy estaba en probatoria.

“Está en probatoria hasta que yo vea que mejora el desempeño (y) que no (tengamos) tantas interrupciones. Lo importante es que no lo tengamos (las interrupciones), que no tengamos interrupciones mayores y, si se da alguna, se atienda con mayor premura”, afirmó Pierluisi el pasado 29 de agosto.

Pero, en los últimos días– y ahora a un mes de que venza el contrato suplementario con LUMA Energy, y entre en vigor un acuerdo de 15 años-, Pierluisi ha descartado buscar una alternativa a esa empresa.

El sábado, Pierluisi prefirió elogiar “el reemplazo de postes y líneas” de transmisión con material más resistente, tras el huracán Fiona. “Lo que quiero ver de cara al futuro es que la reconstrucción continúe, que FEMA siga aprobando los proyectos de reconstrucción tanto en la red como los relacionados a las plantas generatriz. Debemos estar concentrados en eso”, dijo Pierluisi.

Más aún, Pierluisi consideró que una potencial cancelación del contrato de LUMA Energy sería tener que regresar al “escenario básicamente de horror, de regresar a lo que teníamos antes” e incluso aludió a las “3,000 vidas que perdimos luego (del huracán) María”, a partir del 20 de setiembre de 2017, que, a su vez, tuvo consecuencias políticas para el entonces gobernador.

Al comentársele que nadie parece querer volver al mismo sistema, y que hay reclamos de crear cooperativas – como también de micro redes y un énfasis en energía solar-, Pierluisi sostuvo que ya existe el marco legal para “la transformación energética”, que incluye alianzas público privadas, la administración del sistema de transmisión y distribución que le fue concedida a LUMA Energy, y otra pendiente para lidiar con la generación de la red.

“Llevamos básicamente un año y y cinco o seis meses con la Alianza Público Privada para transmisión y distribución. Todos queremos que mejore su desempeño y en eso que estoy enfocado”, agregó.