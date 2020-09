Washington D.C.- Peter Brown, representante de la Casa Blanca para la reconstrucción de la Isla, considera que el total de asignaciones federales para Puerto Rico para mitigar y superar la catástrofe provocada hace tres años por el huracán María se quedará en los $70,000 millones.

En ese sentido, los estimados de Brown, contralmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos en destaque en la Casa Blanca, coinciden con los de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas, que ha calculado que en vez de los $94,000 millones que una vez proyectó el gobierno de la Isla los fondos de recuperación y reconstrucción rondarán los $75,500 millones.

En el pasado, el presidente Donald Trump ha alegado falsamente que las asignaciones a la Isla ya alcanzaban los $90,000 millones.

La JSF prevé que los fondos federales relacionados al huracán María – que causó daños por cerca de $100,000 millones y unas 2,975 muertes-, se distribuirán hasta el 2032.

“Ese es un estimado razonable ahora”, dijo Brown, en una entrevista después de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el gobierno de Puerto Rico anunciaron el acuerdo para – por medio de la sección 428 de La ley Stafford-, financiar $12,800 millones en proyectos dirigidos a rehacer la red eléctrica y las instalaciones educativas que fueron dañadas y golpeadas por el fenómeno atmosférico.

De los $12,800 millones asignados a esos proyectos, $11,524 millones son fondos nuevos de FEMA. La AEE recibiría $9,459 millones adicionales y el sistema educativo otros $2,065 millones.

“Es un nivel histórico de asignaciones para responder a uno de los más grandes desastres en la historia de Estados Unidos”, indicó Brown, quien estuvo el viernes en la conferencia de prensa en que FEMA y el gobierno de Puerto Rico anunciaron el acuerdo para la reparación de la infraestructura eléctrica y educativa, por medio de la sección 428 de la Ley Stafford.

Bajo esa sección, la cantidad presupuestada no podrá ser alterada, aunque el gobierno puede someter un plan que altere los proyectos a reconstruir.

Pese a la lenta respuesta federal al huracán María y el retraso del Departamento de la Vivienda de la isla en el uso de los fondos de reconstrucción del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), Brown consideró que las operaciones en el gobierno de Puerto Rico han avanzado en el último año.

“El ritmo de aprobar proyectos ha mejorado dramáticamente”, dijo Brown, aunque reconoció que ha habido retos en la “organización para manejar” en Puerto Rico las asignaciones federales de emergencia.

Al destacar los acuerdos sobre los fondos de FEMA para obras permanentes de energía eléctrica y educación, Trump volvió acentuar que los políticos de Puerto Rico son “increíblemente corruptos”.

Brown sostuvo que cuando se hace disponible “tanto dinero, siempre es una preocupación” que los fondos “lleguen a quienes han sido destinados”.

El contralmirante, aunque ha sido mencionado como un posible candidato a llenar la vacante que dejó en la Junta de Supervisión Fiscal José Ramón González – quien fue nombrado directamente por el entonces presidente Barack Obama-, sostuvo que su intención es permanecer en su puesto actual por lo menos hasta enero, cuando concluye el actual mandato de Trump.

Reconoció, sin embargo, que puede retirarse como oficial activo de la Guardia Costera en la primavera de 2021.

“No me he hecho disponible” para llenar una de las vacantes en la Junta, dijo Brown, a reiterar que "si el presidente me pide servir a la gente de Puerto Rico de esa forma, tendré que darle una seria consideración”.