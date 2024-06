Con más ponentes que nunca, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas escucha hoy nuevas críticas debido al desinterés de la Asamblea General de la ONU en reabrir el caso colonial de Puerto Rico y presionar a Estados Unidos, en momentos en que el Congreso se niega a acabar con la situación colonial del archipiélago puertorriqueño.

Previo a aprobar, por consenso, una resolución que reconoce el derecho inalienable de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, alrededor de 80 personas y representantes de organizaciones denuncian además como la situación colonial se refleja en las crisis energéticas, el ambiente, la seguridad y la economía, entre otras cosas.

Además de expresar decepción, y coraje, por la falta de acción concreta –tanto de la ONU como del gobierno estadounidense-, los ponentes recordaron que el Congreso de Estados Unidos nunca ha permitido a Puerto Rico ejercer su derecho a la libre determinación y hace exactamente ocho años, por medio de la ley PROMESA, hundió a los puertorriqueños de la Isla en su situación colonial.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, ahora candidata a comisionada residente en Washington de la Alianza formada por su partido con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), denunció en su turno la “persecución a nuestras candidaturas e intentos antidemocráticos de tratar de sacarnos de las elecciones por ser una voz fuerte” en contra de la Junta de Supervisión Fiscal creada por la ley Promesa, entre otras cosas.

“Hoy no estamos mejor que antes que se impusiera esa Junta. Estamos en una crisis que incluye la falta de acceso adecuado a la electricidad, la salud, la vivienda y la educación”, indicó Rivera Lassén.

En su ponencia, Rivera Lassén señaló que el MVC propone una Asamblea Constitucional de Status que permita descolonizar la Isla por medio de alternativas no territoriales- la estadidad, la independencia y la libre asociación –y, por medio de un proceso justo, participativo, informado y vinculante para el gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Organización Política del PIP, Adrián González Costa, destacó que la decisión del Comité de Descolonización vuelva a afirmar la “plena aplicabilidad de la Resolución 1514 (XV) al caso de Puerto Rico, es decir, su derecho inalienable a la libre determinación e independencia” y “la obligación de Estados Unidos de descargar su responsabilidad descolonizadora con relación a Puerto Rico, una ‘nación latinoamericana y caribeña’”.

González Costa denunció, entre otras cosas, la situación de pobreza que ha generado una masiva emigración y la imposición de una junta fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico por medio de la ley PROMESA

“La descomposición de tal proyecto ha llevado al pueblo puertorriqueño a repudiar mayoritariamente un modelo político que mientras perdure, nos tiene destinados a la pobreza y a la inferioridad política. Aun cuando este es el panorama, tanto el Congreso de Estados Unidos como el poder Ejecutivo han ignorado esas condiciones en las que vivimos cerca de 3 millones de personas y ese consenso general a favor de la descolonización”, indicó González Costa, candidato al Senado por San Juan.

Los ponentes de esta sesión incluyeron a proponentes de la estadidad - algunos de los que pidieron incluir su fórmula de estatus como alternativa-, grupos cívicos y comunitarios, líderes de organizaciones profesionales como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de Economistas y la Asociación de Sicología.

El exgobernador Ricardo Rosselló y el también delegado electo por la estadidad Roberto Lefranc Fortuño estuvieron entre los ponentes estadistas. Rosselló exhortó al Comité a expresar en favor de que Puerto Rico pueda ejercer su derecho a la libre determinación, incluyendo como opciones la estadidad y la libre determinación.

Cuando Rosselló comenzó a hablar, independentistas y soberanistas presentes en la sesión se retiraron del salón. Un grupo de sus seguidores se colocó detrás de él, para aplaudirle con fuerza cuando terminó su presentación. Su esposa, la ex primera dama Beatriz Rosselló, también testificó en la sesión.

Lefranc Fortuño, por su parte, dijo que “es impensable que Estados Unidos no esté presente” en la sesión del Comité de Descolonización. Mientras, Ignacio Ros, miembro de la delegación extendida pro estadidad, sostuvo que urge unidad del pueblo puertorriqueño para poder presionar con fuerza a los miembros del Congreso, pues el tema del estatus de Puerto Rico no les afecta suficientemente.

“El status actual de territorio no incorporado significa que (los puertorriqueños de la Isla) no pueden votar por el presidente de Estados Unidos y no tienen representación en el Congreso”, dijo Kathy Blount, de origen cubano, residente en Nueva York y quien es también parte del grupo de apoyo de la delegación de cabilderos electos por la estadidad.

El artista plástico puertorriqueño Garvin Sierra Vega, quien denunció censura de su obra para la Poli/Gráfica, recordó esa reciente experiencia y la importancia de que los artistas puertorriqueños se expresen en contra la colonia y en defensa de los suyos.

“Si algo define al puertorriqueño es nuestra cultura y nuestro arte, el teatro, la danza, la música y el cine, entre otras manifestaciones. El arte y la cultura son el lenguaje para entender nuestra realidad y expresar lo que nos une, en las alegrías así como en los pesares, que en el caso de Puerto Rico abundan y no dan tregua”, indicó Sierra Vega.

Sierra, sin embargo, dijo el reconocimiento que alcanza el arte puertorriqueño a nivel internacional - puso como ejemplos la película “La Pecera” y la exhibición “The Museum of the Old Colony” de Pablo Delano en la Bienal de Venecia-, contrasta con la realidad de Puerto Rico. “Las obras que expresan el sentir nacional contra la colonia son censuradas por el estado y el gobierno, que además persigue y recorta el presupuesto de las organizaciones que las presentan”, sostuvo Sierra Vega.

Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, sostuvo que desde 1944 la institución “ha hecho una férrea defensa de lo que debe ser la descolonización de la Isla – por medio de una Asamblea Constitucional de Estatus-, sin abogar por una fórmula en particular”.

José Caraballo Cueto, presidente de la Asociación de Economistas, advirtió que tras la eliminación de los beneficios la sección 936, la economía de Puerto Rico no ha crecido de forma sostenida, en medio de una política pública federal que no se ajusta a las necesidades de la Isla.

Caraballo Cueto, profesor en la Universidad de Puerto Rico (UPR), mencionó su estudio que concluyó que la economía de Puerto Rico estaría mejor bajo la estadidad o la independencia que en el presente estatus colonial.

“Debe ejercerse el derecho a la auto determinación pero no con una soga amarrada al cuello”, dijo Annettte Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, al indicar que el comité debe hacer más que aprobar su resolución y declarar que la deuda de Puerto Rico es nula, y que Estados Unidos debe reparar los daños causados a la Isla.

Kevin Rivera Medina, presidente del Comité Pro Derechos Humanos, por su parte, formalizó su llamamiento para que la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU emita nuevas opiniones, que revisen las emitidas en 1978 y 1983, y tomen en consideración asuntos como la imposición de la ley Promesa y las decisiones del Tribunal Supremo estadounidense que han confirmado la situación colonial de Puerto Rico.

La representante de la organización Amigos del Mxr, Venecia Butler, sostuvo que el colonialismo también se refleja en la crisis climática. “Desde los experimentos hacia nuestras mujeres, bombardeos militares, experimentos con el agente naranja, la quema de carbón, y el actual destierro de nuestras comunidades, nos es urgente la descolonización de Puerto Rico”, afirmó Butler.

Ante de la sesión, dos docenas de organizaciones independentistas y soberanistas firmaron una declaración conjunta que reconoce la importancia del foro internacional para avanzar en la descolonización de Puerto Rico.

“Al comparecer ante los foros internacionales, las organizaciones del movimiento de liberación nacional puertorriqueño, buscamos ampliar nuestras esferas de influencia, desenmascarar al poder opresor y construir espacios de solidaridad entre los países libres del mundo para la eventual incorporación de un Puerto Rico libre”, indicaron.

Al mismo tiempo, señalaron que la comparecencia y promoción de los debates en el Comité de Descolonización, que por ocasión 42 tiene previsto afirmar el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, de ninguna manera persigue “delegar la responsabilidad histórica que le corresponde a nuestro pueblo de luchar por todos los métodos y medios disponibles para alcanzar nuestra independencia nacional”.

La declaración está suscrita por el Frente Independentista Boricua, que incluye a Boricuas Unidos en la Diáspora, el Comité del Partido Independentista Puertorriqueño de Nueva York, los Comités de la Resistencia Boricua, El Grito, El País Posible, Friends of Puerto Rico Initiative, Macheteros(as), Partido Nacionalista Puertorriqueño Junta de Nueva York, Puerto Ricans In Minnesota, Puertorriqueños Unidos en Acción (Washington, DC) y Victory for Puerto Rico.

Pero, además, la firman A Call to Action on Puerto Rico, Campaña Pro Libertad, Colectiva Feminista en Construcción, Colectivo Rumbo Alterno, Dialogo Soberanista, Estado Nacional Soberano de Borikén, Frente Socialista, Instituto Hostosiano del Norte, el Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales, Jornada Se Acabaron Las Promesas, Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Movimiento Ñin Negrón, Puerto Rico Tribunal y Revista Nueva Pensamiento Crítico.

