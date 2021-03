Washington D. C. – Cuatro organizaciones publicaron hoy un anuncio a página completa en la edición de la zona de la capital estadounidense de The New York Times en respaldo al proyecto de las congresistas demócratas puertorriqueñas que impulsan una Convención de Status en Puerto Rico.

“Si solo estás escuchando al gobernador de Puerto Rico, ni siquiera estás recibiendo la mitad de la historia”, indica el anuncio, pautado por las organizaciones Vamos Puerto Rico, Boricuas Unidos en la Diáspora, Diáspora en Resistencia y Our Revolution Puerto Rico.

Este es el anuncio en The New York Times en apoyo al proyecto de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortez:

Anuncio en The New York Times (Suministrada a El Nuevo Día)

La publicación del mensaje publicitario coincide con la presentación hoy en el Congreso del nuevo proyecto pro estadidad que respalda el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien llegó ayer a a Washington D.C..

“A pesar de lo que los partidarios de la estadidad puertorriqueña como el gobernador Pierluisi le harían creer con su estadísticas seleccionadas, menos de la mitad de los puertorriqueños que viven en la isla votaron por la estadidad en el último referéndum”, agrega el anuncio, en el que se exhorta a los lectores a visitar la página de internet letsendcolonialismtogether.com .

PUBLICIDAD

En el mensaje, los grupos piden contactar a los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes - con jurisdicción sobre el status de la Isla- y a sus congresistas para dejarles saber que deben apoyar la próxima legislación de las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez por ser “la mejor manera de resolver el colonialismo en Puerto Rico”.

La medida de 2020 de las congresistas boricuas Velázquez y Ocasio Cortez propuso vincular al Congreso con una Convención de Status que tendría que convocar el gobierno de Puerto Rico.

El gobernador Pierluisi y su Partido Nuevo Progresista (PNP) se oponen a esa propuesta.

Tras el referéndum del 3 de noviembre de 2020, en el que la estadidad obtuvo el 52% de los votos, el congresista demócrata Darren Soto (Florida) y el senador demócrata Martin Heinrich (Nuevo México) propondrán legislación que impulsa un proceso de admisión de la isla como estado 51, sujeto a que los electores de la isla lo respalden en un nuevo plebiscito estadidad sí o no.

“El Partido Nuevo Progresista ha creado una gran farsa alrededor del plebiscito “Estadidad Sí o No”. Hacen esto porque desprecian al pueblo de Puerto Rico entendiendo que nos pueden coger de ‘tontos’ como expresó su pasado presidente Ricardo Rosselló. Crearon un plebiscito amañado, trataron de evitar la participación en la campaña por el ‘no’, mienten sobre una falsa mayoría de 52% en los votos por el sí, e inflaron por miles esos votos. Sólo en el precinto 3 del Municipio de San Juan hay más de 700 papeletas votadas, por encima del número de electores. Ahora llevan su agenda de engaño al Congreso de Estados Unidos”, expresó, en un comunicado de prensa Justo Méndez Arámburu, coordinador general de la coalición VAMOS Puerto Rico, con representación en la Isla y la diáspora.

PUBLICIDAD

María Torres López, fundadora y presidenta de Diáspora en Resistencia, indicó, por su parte, que “el proyecto de ley de las congresistas Nydia Velazquez y Alexandria Ocasio-Cortez da paso a una clara negociación y proceso de autodeterminación y aunque sabemos que no es perfecto, el mismo crea el espacio necesario para lograr el cambio que buscamos en beneficio al pueblo trabajador y los más desventajados”.

Boricuas Unidos en la Diáspora tiene previsto para esta tarde una protesta frente al edificio en que está ubicada la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).

“La meta de esta campaña es unir fuerzas con los que se oponen al colonialismo para que Puerto Rico pueda aspirar a un futuro fuera de la cláusula territorial de la constitución estadounidense”, señaló Luis Ponce Ruiz, uno de los cofundadores de Boricuas Unidos en la Diáspora - BUDPR.

Maruxa Cárdenas Surillo, presidenta de Our Revolution Puerto Rico, afirmó que la plataforma letsendcolonialismtogether.com tendrá contenido en español e inglés, para llevar el mensaje de que la alternativa descolonizadora es la propuesta de Velázquez y Ocasio Cortez.

Protestan en Washington

Mientras, el Frente Independentista Boricua anunció que llevó a cabo actividades de protesta en contra de la estadidad en Washington y Nueva York, con el despliegue de imágenes en edificios y pancartas.

“Como coincidencia histórica, el gobernador colonial está pidiendo la estadidad en Washington, D.C. precisamente el 1 de marzo, cuando en la resistencia independentista puertorriqueña se celebró el 67 aniversario del ataque armado al Congreso de los Estados Unidos, perpetrado en 1954 por el nacionalistas, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores, Rafael Cancel Miranda, al mando de Lolita Lebrón. El propósito político de ese ataque militar fue llamar la atención del mundo sobre la situación colonial de Estados Unidos en Puerto Rico y la represión contra el movimiento independentista puertorriqueño “, indicó la profesora Ana López, integrante de las organizaciones Las Lolitas NYC y el Frente Independentista.