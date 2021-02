Washington D. C. – El gobierno de Puerto Rico ha dejado sin utilizar $3,000 millones asignados entre 1989 y 2018 por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para mitigar peligros después de desastres naturales, según la publicación E&E News.

Ese total representa el 89% de los fondos otorgados a Puerto Rico bajo el programa de mitigación de peligros.

Pero, además, esos $3,000 millones no utilizados en Puerto Rico son casi la mitad de los fondos del programa “Hazard Mitigation Grant Program” que no han sido gastados por los estados y territorios.

Las autoridades de la isla solo han utilizado unos $300 millones de los $3,300 millones que se le han otorgado.

En términos porcentuales, después de Puerto Rico, la jurisdicción que más dinero ha dejado sobre la mesa es las Islas Vírgenes estadounidenses (72%). De $549 millones asignados a ese territorio, solo se han utilizado $397 millones.

Para la publicación, en el caso de Puerto Rico y las islas Vírgenes estadounidenses el requisito de proveer el 25% del costo de los proyectos puede haber influenciado en dejar sin utilizar fondos asignados por FEMA.

Los fondos asignados bajo el programa dirigido a mitigar peligros suelen tener una fecha de vencimiento de tres años.

“Muchas comunidades que están en mayor riesgo de peligros naturales, si no tienen la base contributiva y el personal de planificación, es posible que no puedan competir por estas subvenciones”, indicó el ex administrador de FEMA Craig Fugate.

De acuerdo al Servicio de Investigaciones del Congreso, 43 de los 78 municipios de Puerto Rico no tenían planes de mitigación aprobados por FEMA tres años después del huracán María, que provocó una catástrofe en la isla, con cerca de $100,000 millones en daños y 2,975 muertes.