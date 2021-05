Washington D.C. – El Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja estadounidense convocó para el miércoles una audiencia pública sobre la resolución que exhorta al gobierno federal a dejar atrás la jurisprudencia racista de los Casos Insulares decididos hace un siglo por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El presidente del comité, el demócrata Raul Grijalva (Arizona), anunció que la vista tendrá lugar el miércoles, a partir de la 1:00 p.m.

El encuentro tendrá lugar en momentos en que es incierto que pueda avanzar un proyecto sobre el status político de Puerto Rico.

Grijalva solicitó al Departamento de Justicia un análisis sobre la legalidad y constitucionalidad de los dos proyectos de status que tiene ante el comité, el 1522 del demócrata boricua Darren Soto (Florida) en favor de un referéndum estadidad sí o no atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado y el 2070 de la demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) que busca vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales.

En marzo, Grijalva encabezó la presentación de la resolución que hace un llamado al gobierno federal para que descarte la jurisprudencia de los Casos Insulares, por la cual el Tribunal Supremo estadounidense determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos, y en el que no aplica toda la Constitución federal.

“La doctrina de incorporación territorial establecida por los casos insulares todavía se utiliza para perpetuar el trato de segunda clase de los estadounidenses que viven en los territorios, desde la negación de la ciudadanía, hasta la negación del derecho al voto, a la negación de la igualdad en los programas de beneficios federales”, indica la resolución.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González; y los delegados de las Islas Marianas del Norte, Gregorio Sablan; Islas Vírgenes, Stacey Plaskett; Guam, Michael San Nicolas; los congresistas demócratas boricuas por Nueva York Nydia Velázquez y Ritchie Torres; y el congresista demócrata Jesús “Chuy” García (Illinois), coauspician la resolución.

La única delegada de un territorio que no es coautora de la medida es Amata Coleman, de Samoa.

La resolución afirma que los Casos Insulares, decididos a principios del siglo pasado, representan - como indicara el fallecido juez Juan Torruella parafraseando la antigua jurisprudencia sobre la discriminación racial-, mantener a los territorios en una relación de “separados y desiguales”.

El texto de la medida reclama al Departamento de Justicia, a los tribunales y litigantes a descartar la defensa de esa jurisprudencia, que tiene fundamentos racistas.

“Los Casos Insulares se basan en creencias explícitas de la supremacía blanca sobre la inferioridad de las personas no blancas”, indicó Adriel Cepeda Derieux, abogado senior de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), cuando la resolución fue presentada.

En estos momentos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene en su agenda revisar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales que determinó que es inconstitucional, por violentar la cláusula de igual protección de las leyes, la exclusión de los residentes de Puerto Rico y otros territorios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).