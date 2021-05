Washington D.C. – Representantes de los territorios denunciaron el miércoles el legado racista de la doctrina de los Casos Insulares del Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque funcionarios de los gobiernos de Samoa americana y las Islas Marianas del Norte expresaron su preocupación por las consecuencias de que el foro judicial cancele esa jurisprudencia.

Aunque son casos que dieron un marco jurídico al trato desigual, funcionarios y expertos advirtieron que el problema de fondo es el poder abarcador que la Constitución estadounidense otorga al Congreso sobre los territorios y la falta de voluntad política del gobierno federal para dejar de tener colonias.

Los Casos Insulares, decididos a principios del siglo pasado, “están en el centro de la privación del derecho al voto” de los residentes de los territorios, dijo la delegada de las Islas Vírgenes estadounidenses, la demócrata Stacey Plaskett, al defender en una vista pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja la resolución que impulsa que el gobierno federal desista de aplicar la doctrina que creó el status de territorio no incorporado que tienen Puerto Rico y los demás territorios.

La resolución, presentada por el presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), persigue que el gobierno federal- tanto los tribunales como el Departamento de Justicia-, desista de aplicar los Casos Insulares y afirma que es una doctrina que defiende la permanencia de una relación de “separados y desiguales”, como indicara el fallecido juez federal de apelaciones Juan Torruella.

“Rechazar los Casos Insulares y la ‘doctrina de incorporación territorial’ sienta un precedente importante para desafiar la discriminación continua contra ciudadanos estadounidenses en los territorios en la política federal y dentro de los tribunales federales”, indicó Grijalva.

“Coauspicié la resolución… porque la doctrina de Casos Insulares niega la democracia y la igualdad, refleja un sesgo abominable y proporciona una base para que el Congreso haga lo que debería haber hecho después de que estas se decidieron. Sin embargo, parte de su lenguaje puede confundir la cuestión fundamental del estatus de los territorios. No son los Casos los que niegan la representación con voto, sino los artículos I y II de la Constitución. No son los Casos los que per se han negado la igualdad en los programas federales; es el Congreso que ejerce su discreción (bajo) la cláusula territorial (de la Constitución federal)”, afirmó, por su parte. la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es la portavoz republicana para los temas de los territorios.

La comisionada González es la única republicana entre los 14 coautores de la legislación.

La vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Guam, Tina Rose Muña Barnes, coincidió en que el Congreso debe “ejercer sus poderes plenarios” y comenzar un proceso de status vinculante “adaptado a cada territorio”.

A nombre del gobierno de Samoa americana, su vicegobernador, Talauega Eleasalo Vaalele Ale, sin embargo, se opuso tajantemente a la legislación que tema pueda tener como consecuencia que se quiera promover un cambio en el status de los territorios por la vía judicial.

“Queremos que cualquier cambio en nuestros derechos y status político bajo la ley territorial federal sea decidido por los líderes electos del gobierno local, nuestra gente y nuestra representación electa en el Congreso y sus compañeros del Congreso, no por jueces federales no electos a quienes no tenemos voz para nominar o confirmar”, indicó Ale.

El vicegobernador de Samoa, no obstante, coincidió con la expresión de repudio de la resolución a las “actitudes racistas” de la jurisprudencia de los Casos Insulares.

En el caso de Samoa americana, sus naturales son nacionales de Estados Unidos, pero no ciudadanos. Samoa, además, mantiene restricciones para los extranjeros adquirir tierras, controla su sistema migratorio.

“Creemos que ser patriotas y no ser ciudadanos estadounidenses no es una situación de segunda clase, sino un estado único de primera clase”, indicó el vicegobernador de Samoa.

La delegada de Samoa americana, la republicana Amata Radewagan, se opuso también a la resolución, por entender que puede tener “implicaciones imprevistas” para la relación entre Estados Unidos y sus territorios, y que el Congreso tiene “mejores herramientas para hacer las correcciones” que se requieren.

Radewagan cuestionó que el Congreso deba decirle a otra rama de gobierno sobre qué precedentes puede o no basar sus decisiones.

Aunque es coautor de la resolución, el delegado de las Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Sablan -quien presidió la sesión - coincidió con la profesora Rose Cuison Villazor, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Rutgers, en que sin la jurisprudencia de los Casos Insulares, los tribunales federales pueden impugnar una cláusula de la Constitución de su territorio que limita a ascendentes de las Marianas del Norte tener propiedad a largo plazo.

Si el apartado de la Constitución de las Islas Marianas del Norte fuera impugnado bajo el análisis de la igual protección de las leyes, en vez de los Casos Insulares, “podría ser anulado porque se basa en la raza” de las personas que puedan ser propietarias, indicó Villazor.

Otro de los ponentes, Peter Watson, quien fue director de Asuntos Asiáticos en el Concilio de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de George Bush, padre, advirtió en la ponencia que envió por escrito al Comité que descartar la jurisprudencia de los Casos Insulares convertiría en territorios incorporados a Puerto Rico y los demás territorios no incorporados, sin haber ejercido la autodeterminación ni acción legislativa de representantes electos.

Watson dijo que de todos modos los territorios que ahora no están incorporados seguirían en un status “determinado judicialmente que no aseguraría un compromiso congresional” con la estadidad o la independencia.

De todos modos, el presidente de Equally American, Neil Weare, sostuvo que el mensaje que enviaría la resolución “es un paso importante para vincular al Congreso y al Ejecutivo” con la situación de inequidad a que se enfrentan los residentes de los territorios.

Más aún dijo, porque, como reconocieron todos los ponentes, la doctrina de los Casos Insulares estuvo basada en la discriminación racial, por jueces, que como miembros de entonces del Congreso, “veían la raza de los habitantes de (los residentes de los territorios) como razón para descalificarlos de poder participar como iguales en el gobierno de Estados Unidos”.

Cuando Estados Unidos, a raíz de la guerra hispanoamericana de 1898, invadió a Puerto Rico, Filipinas y Guam, e intervino en Hawai y Samoa americana, eran jurisdicciones pobladas por gente que no era blanca o que el gobierno estadounidense no consideraba blanca.

“Si los nuevos territorios hubiesen sido tratados como los más antiguos, el resultado hubiese sido tener filipinos, puertorriqueños, hawaianos nativos, chamorros y samoanos aprobando leyes en el Senado y la Cámara (estadounidense). Los principales políticos compartieron el entendimiento de que eso era totalmente inaceptable”, señaló, el historiador Daniel Immerwahr, de Northwestern University, al acentuar que incluso “un senador advirtió que si Hawai se convertía en un estado ‘estaría representado por el país de los caníbales oscuros’”.