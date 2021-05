Washington D.C. - El Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal examinará hoy, miércoles, en vista pública una resolución que propone al gobierno federal descartar para siempre la doctrina racista de los Casos Insulares, por medio de la cual se creó el status colonial de territorios no incorporados como Puerto Rico.

La medida fue presentada por el presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), por considerar, según la resolución, que esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos “todavía se utiliza para perpetuar el trato de segunda clase de los estadounidenses que viven en los territorios, desde la negación de la ciudadanía, hasta la negación del derecho al voto, a la negación de la igualdad en los programas de beneficios federales”.

Por medio de los Casos Insulares, decididos a principios del siglo pasado, el máximo foro judicial estadounidense determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, en el que no se extiende automáticamente la Constitución federal y que no está encaminado a ser un estado.

“La razón del cambio doctrinal de la Corte Suprema de una Constitución que solo permitía territorios temporales a uno que abarcaba colonias permanentes estaba claro: animosidad hacia las personas que viven en los territorios de ultramar adquiridos tras la guerra hispanoamericana”, indicó en la ponencia que presentó por escrito y leerá ésta tarde el presidente del grupo Equally American, Neil Weare.

Pero, Weare dijo que esa era una posición compartida por miembros del Congreso que “veían la raza de los habitantes de éstas áreas como razón para descalificarlos de poder participar como iguales en el gobierno de Estados Unidos”.

Para Weare, “si bien esos sentimientos ya no se expresan abiertamente, no es una mera coincidencia que más del 98% de los residentes de los territorios son minorías raciales o étnicas”.

La resolución de Grijalva afirma que los Casos Insulares han querido mantener a los territorios - como indicara el fallecido juez federal de apelaciones Juan Torruella parafraseando la antigua jurisprudencia sobre la discriminación racial-, en una relación de “separados y desiguales”.

El texto de la medida reclama al Departamento de Justicia, a los tribunales y litigantes a descartar la defensa de esa jurisprudencia.

Otro de los ponentes, Peter Watson, quien fue director de Asuntos Asiáticos en el Concilio de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de George Bush, padre, advirtió en la ponencia que presentó por escrito al Comité que descartar la jurisprudencia de los Casos Insulares convertiría en territorios incorporados a Puerto Rico y los demás territorios no incorporados, sin éstos haber ejercido su autodeterminación ni haber ocurrido acción legislativa de representantes electos.

Watson afirmó que, de todos modos, los territorios seguirían en un status “determinado judicialmente que no aseguraría el compromiso congresional con la plena igualdad a través de la estadidad, ni, como alternativa, la independencia, basada en una libre determinación democrática, que son obviamente la base misma sobre la que se fundó nuestro tejido constitucional”.

En la vista pública, que se desarrollará de forma virtual a partir de la 1:00 p.m., también declararán la delegada de las Islas Vírgenes de EE.UU, la demócrata Stacey Plaskett; el vicegobernador de Samoa americana, Talauega Eleasalo Va’alele Ale; la vicepresidenta de la Legislatura de Guam, Tina Muña Barnes; el profesor del Departamento de Historia de Northwestern University, Daniel Immerwahr; y la profesora de Derecho de la Universidad de Rutgers, Rose Cuison Villazor.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González; y los delegados de las Islas Marianas del Norte, Gregorio Sablan; Islas Vírgenes, Stacey Plaskett; Guam, Michael San Nicolas; los congresistas demócratas boricuas por Nueva York Nydia Velázquez y Ritchie Torres; y el congresista demócrata Jesús “Chuy” García (Illinois), coauspician la resolución.