Washington D.C. – En momentos en que el gobernador Pedro Pierluisi aún promueve el proyecto de status 8393, el republicano Jody Hice afirmó hoy que el gobierno de Puerto Rico suele venir al Congreso “estirando las manos para pedir más dinero”, y en el caso de esta administración, la estadidad.

Hice – quien votó en contra del 8393-, volvió a cuestionar que se excluyera el status territorial como alternativa de esa legislación, aunque confundió el número, al llamarla la 1522, que es el proyecto del demócrata Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, que propone un referéndum federal estadidad sí o no.

También criticó que no se celebrara una audiencia formal en torno a una medida, que por incluir la estadidad sostiene que “requiere un proceso meticuloso”.

El proyecto 8393 - adoptado en julio pasado en el Comité de Recursos Naturales, con el voto en contra de todos los republicanos presentes, excepto González-, persigue un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la libre asociación y la independencia.

PUBLICIDAD

Aunque la medida no está en la agenda del Senado, si el 8393 se aprueba en la Cámara baja sería la primera vez que ese cuerpo legislativo excluye el status territorial como alternativa.

“No es ningún secreto que me opongo a la estadidad de Puerto Rico. Y ciertamente no estoy solo en esa posición. Tampoco es ningún secreto que muchas personas en Puerto Rico quieren la estadidad. Pero hay muchos asuntos y argumentos convincentes que deben ser considerados. Y el proyecto de ley que este comité forzó (en referencia al 8393), ha tenido fallas intrínsecas. No permite, por ejemplo, que Puerto Rico siga siendo un territorio”, dijo Hice – quien no regresará en enero al Congreso-, en su turno en la audiencia pública del Comité de Recursos Naturales en torno al proceso de reconstrucción en la Isla.

Hice dijo que “es crítico que las medidas legislativas consideren todas las posibles opciones” y objetó que el proyecto “no haga absolutamente nada por resolver la crisis de deuda a que se enfrenta” la Isla, lo que dijo que haría las cosas peor si Puerto Rico decidiera ser un país soberano.

Aunque reconoce que el proceso de reestructuración de la deuda avanza, Hice lamentó que no se haya utilizado la audiencia del jueves para discutir la ley Promesa, que creó la Junta de Supervisión Fiscal y el proceso judicial territorial de quiebra.

“Ni siquiera estamos cerca de tener una discusión seria sobre la estadidad. Hay tantos problemas y aquí hemos estado jugando con el tema, solo tratando de hacer que suceda sin siquiera audiencias serias. El gobierno debe asumir la responsabilidad y solucionar los principales problemas que enfrenta Puerto Rico antes de que siquiera comencemos una discusión seria aquí sobre la estadidad”, agregó Hice, quien buscó sin éxito la candidatura republicana a secretario de Estado en Georgia.

PUBLICIDAD

Los comentarios de Hice generaron duras crítica del presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y el congresista demócrata Darren Soto (Florida), cuyas intervenciones el gobernador Pedro Pierluisi agradeció.

Grijalva dijo a Hice que Puerto Rico reclama asistencia por desastres igual que lo hacen Texas o Florida, y que se trata de ciudadanos estadounidenses. La comisionada González, por su parte, sostuvo que Hice no representa a Puerto Rico ni vive en la Isla.

“No queremos trato especial, queremos trato igual”, indicó, por su parte, el gobernador Pierluisi, quien habló en favor del 8393 en su ponencia y se reuniría esta tarde con el líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland) – quien saldrá del liderato demócrata en enero-, para discutir las posibilidades de llevar a votación en el hemiciclo cameral, en diciembre, esa medida.

El demócrata Rubén Gallego (Arizona), quien defiende la estadidad para Puerto Rico, abogó en la sesión por la aprobación del 8393.

En su intervención, mientras, el republicano Doug Lamborn (Colorado) sostuvo que en momentos en que el gobierno federal invierte en la modernización de las redes eléctricas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, “es hora” de que sus corporaciones de electricidad “paguen sus deudas”.