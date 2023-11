Washington D.C. – Al menos siete senadores demócratas presentarán el miércoles el proyecto de ley del Senado que persigue reglamentar un plebiscito federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

La medida –que hasta ahora no tiene respaldo republicano-, es encabezada por el senador Martin Heinrich (Nuevo México), un aliado del gobernador Pedro Pierluisi, quien tiene previsto llegar hoy a Washington D.C. para encabezar junto a legislador federal la conferencia de prensa sobre la presentación del proyecto de ley.

Heinrich ha anunciado que el proyecto de ley sería similar al 2757 de la Cámara de Representantes y, por consiguiente, sus resultados vinculantes para el gobierno federal.

La legislación será coauspiciada por sus colegas demócratas Catherine Cortez Masto (Nevada), Alex Padilla (California), Richard Blumenthal (Connecticut), Ron Wyden (Oregón), Chris Murphy (Connecticut) y Brian Schatz (Hawai). Con excepción de Blumenthal y Murphy, esos senadores respaldaron en 2021 el proyecto pro estadidad de Heinrich.

El gobernador ha expresado interés en que el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), autorice a Cortez Masto a celebrar una audiencia en torno a la medida, como presidenta del subcomité de Tierras Públicas, Bosques y Minería, que incluye asuntos territoriales.

Manchin, con control de este debate en el Senado, rechaza avanzar un proyecto de ley que incluya la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C. hasta que no se celebre un referéndum nacional en Estados Unidos para decidir si se quiere admitir un nuevo estado.

“El pueblo de Estados Unidos debe tener el derecho a votar para determinar si quieren que Puerto Rico sea un estado. Tengo la misma posición”, reiteró hoy martes Manchin a El Nuevo Día, sin responder si le daría una audiencia pública a este debate.

Blumenthal, por su parte, había dicho antes que debía haber un voto de ratificación en Puerto Rico antes de hacer una oferta de estadidad a la Isla. “No sé que dije antes, pero el pueblo de Puerto Rico debe decidir”, señaló el senador por Connecticut.

Hasta el martes, ningún senador republicano había respaldado la legislación, que no se prevé avance en esta sesión del Congreso, con un Senado dividido 51 a 49 y una Cámara baja de mayoría republicana, cuyo liderato se opone a una medida como el 2757.

Ni siquiera los aliados de los estadistas de la isla, los senadores por Florida Marco Rubio y Rick Scott, quienes han insistido en que la atención ahora debe estar en la recuperación económica, han apoyado la iniciativa de Heinrich.

En un Senado dividido 51 a 49, y donde se necesitarían 60 votos para avanzar esta legislación,el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky), ha advertido que jamás dará paso a una propuesta de estadidad para Puerto Rico o Washington D.C., pues considera que eso es parte de la “agenda socialista” de los demócratas.

Rubio, al responder una petición de El Nuevo Día, reafirmó las expresiones que hiciera en 2021, cuando Heinrich presentó su proyecto a favor de la admisión de Puerto Rico como estado 51. El senador ha dejado claro que no hay ambiente en el Senado a favor de la estadidad para Puerto Rico.

“Nuestros compatriotas en Puerto Rico han expresado democráticamente su apoyo para convertirse en un estado. Insto a mis colegas en el Senado a que mantengan una mente abierta y aprendan más sobre la estadidad antes de tomar una postura de oposición firme. Continuaré poniendo de mi parte para algún día lograr los 60 votos necesarios en el senado para la admisión de Puerto Rico a la unión”, reiteró Rubio.

Como parte de ese esfuerzo, consideró que “debemos ayudar a la isla a recuperar su prosperidad económica aprobando mi legislación bipartidista, la ley MMEDS, para ayudar a reconstruir la industria farmacéutica de la isla y así lograr que Estados Unidos dependa menos de países extranjeros para medicamentos vitales”.

Cuestionado sobre si Scott apoyará la medida, su director de Comunicaciones, McKinley Lewis, afirmó que el senador republicano considera que la estadidad “está en el futuro de Puerto Rico” y que trabaja con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien también es republicana, “para abordar las necesidades de Puerto Rico y asegurarse que reciba un trato justo”.

Mientras, el senador republicano Charles Grassley (Iowa) afirmó que no puede tomar una posición sobre la propuesta de Heinrich sin antes conocer “qué quieren los puertorriqueños”.

Heinrich ha confirmado la presencia en la presentación del proyecto de la comisionada González y del congresista demócrata Darren Soto (Florida), coauspiciadores del proyecto 2757 del demócrata Raúl Grijalva. También colocó en la lista a la delegada electa por la estadidad, Zoraida Buxó.

Ante la presentación del proyecto de Heinrich, grupos de la diáspora exhortaron en una carta a los senadores –divididos en 51 miembros del caucus demócrata y 49 republicanos-, a no coauspiciar la medida, por entender que no define adecuadamente las alternativas de status.

La carta está suscrita por las organizaciones Power4PuertoRico Coalition, Alianza for Progress (Florida), CASA in Action, Colectividad Puertorriqueña de Houston, La Tejedora (Puerto Rico), La Mesa Boricua de Florida, LatinoJustice-PRLDEF, LULAC Florida, el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, The Puerto Rican Alliance, Vamos Puerto Rico y Boricuas Unidos en la Diáspora.

También la firman la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito.

“Cualquier proyecto de ley que pretenda descolonizar a Puerto Rico debe incluir información completa sobre el idioma dominante de Puerto Rico, cuál sería la transición a la tributación federal, si se eliminarían las restricciones de transporte marítimas económicamente asfixiantes, y mucho más”, indicaron.

Además, insistieron en que la medida debe precisar las consecuencias que tendría la estadidad en Puerto Rico, en asuntos como el idioma y las contribuciones federales sobre ingresos.

En septiembre, el senador republicano Roger Wicker (Misisipi) sometió su propio proyecto de plebiscito que, como el 2757, tituló “Puerto Rico Status Act”, el cual, contrario a la medida cameral, propone como cuarta alternativa el Estado Libre Asociado vigente, con una propuesta para reformarlo, y echaría a un lado la idea de que la estadidad pueda ser implantada de forma automática de ganar un referéndum federal sobre el futuro político de la isla.

Con respecto a esa medida, que tampoco tiene futuro en esta sesión del Congreso, Power4PuertoRico afirmó que consecuentemente han abogado “por procesos de status inclusivos con opciones claramente no coloniales y no territoriales”.

Un proyecto similar al 2757, con el número 8393, fue aprobado en diciembre pasado en la Cámara de Representantes, una semana antes del cierre de la sesión 117 del Congreso. Solo 16 republicanos votaron entonces a favor de la legislación, que nunca fue sometida en el Senado durante la pasada sesión.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), ha indicado que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) -que por medio de la ley Promesa puede estar en funciones gran parte del próximo cuatrienio-, debe cumplir con sus objetivos antes del Congreso plantearse un potencial cambio de status en la isla.

De acuerdo con la legislación cameral 2757, de ganar la estadidad, sería proclamada a más tardar en un año, aunque tanto el Comité de Recursos Naturales como el gobernador Pierluisi reconocen que se necesitarán leyes adicionales para ordenar la transición, como sería el caso del programa Medicaid.

En el caso de la libre asociación, se define como una alternativa de soberanía independiente a la plena independencia, en la que los hijos de, al menos, un padre ciudadano estadounidense tendrán derecho por nacimiento a la ciudadanía estadounidense durante la vigencia del primer pacto.

Durante el primer pacto de libre asociación, habría libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos, y las subvenciones federales seguirían igual por toda una década, aunque se reducirían en un 10% anualmente entre el año 11 y el 20. Se espera que el proceso de transición hacia la libre asociación tome cerca de dos años.

Para la independencia, se propone libre tránsito entre los dos países durante 25 años, y el mismo proceso de transición con respecto a las subvenciones federales de la libre asociación.