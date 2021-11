Washington D.C. – Un grupo de seis soberanistas –que incluye al representante popular Luis Raúl Torres-, solicitó al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, participación en el diálogo que quiere promover en Puerto Rico entre representantes de los partidos inscritos y otros sectores en torno al status político de la Isla.

“Desde nuestra óptica, lo que este momento histórico requiere es explorar áreas de consenso (procesal y sustantivo) entre las corrientes ideológicas del país, las cuales hoy se decantan más allá de las rígidas estructuras de los partidos políticos tradicionales (como usted intima en su anuncio)”, indicaron en su comunicación a Dalmau el representante Torres, los profesores Rafael Cox Alomar y Néstor Duprey, los exrectores del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Gladys Escalona de Motta y Juan Fernández, y el exsenador del Partido Popular Democrático (PPD) José Ortiz Daliot.

Por entender que la misma ley que reguló la consulta daba un año para que el Congreso respondiera al referéndum del 3 de noviembre de 2020, Dalmau Santiago anunció que buscaria crear un diálogo en la isla en busca de un consenso sobre un proceso de status.

Los seis soberanistas indicaron que después de una alternativa de Estado Libre Asociado soberano haber obtenido cerca de medio millón de votos en el plebiscito criollo de 2012, una propuesta de soberanía internacional en asociación con Estados Unidos y fuera de la cláusula para territorios de la Constitución federal, debe ser parte de cualquier próximo proceso de status.

“Quienes suscribimos esta carta hemos sido por años partidarios a carta cabal de la fórmula autonómica no colonial y no territorial; lo que nos une, pues, es nuestra defensa y adhesión a la lucha descolonizadora conforme el marco de una asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos que sea eminentemente digna, no colonial, no territorial y esté anclada en la soberanía del pueblo puertorriqueño”, agregaron.

El grupo pide a Dalmau Santiago ser incluidos “en igualdad de condiciones con las demás fuerzas ideológicas, en la mesa de diálogo sobre el status que usted se propone convocar o en cualquier otra estructura o proceso formal que el Senado o la Legislatura de Puerto Rico establezca mediante legislación, resolución concurrente, u orden administrativa”.

Cox Alomar - profesor de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia (UDC), defensor de la libre asociación y quien fue el candidato a comisionado residente del Partido Popular Democrático (PPD) en 2012-, ha impulsado en Washington D.C. el proyecto 2070 de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez.

Esa legislación persigue vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales.

Recientemente, sin embargo, Cox Alomar ha propuesto junto a la profesora de Derecho de Columbia University Christina Ponsa Kraus un anteproyecto alternativo que recomienda impulsar un referéndum entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.