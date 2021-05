Washington D.C. – El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, calificó hoy de arbitraria la intención de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de querer de forzar un debate esta semana sobre la asignación de $750 millones para financiar el contrato con Luma Energy.

Hernández Montañnez consideró, además, que tratar de imponer esa transacción tendrá consecuencias sobre los mercados financieros y puede generar una nueva controversia judicial.

El presidente cameral considera que la intención de la JSF de obligar a la Legislatura a actuar esta semana en torno a una medida que no estaba radicada el miércoles, responde a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, y no necesariamente a la de la mayoría de los miembros del ente fiscal.

“El planteamiento nuestro es que pueden querer (forzar) este acuerdo, pero al final, si no hay estabilidad política, no habrá desarrollo económico y, si no hay desarrollo económico, no se va a pagar la deuda. Esto no son los $1.8 millones (para los cabilderos de la estadidad). Vamos a preguntarles a los mercados si quieren una inversión de $750 millones sin la aprobación de la Asamblea Legislativa”, indicó Hernández Montañez en una entrevista antes de iniciar una serie de reuniones en Washington D. C.

PUBLICIDAD

En una carta enviada el miércoles, Jaresko reclamó al liderato legislativo referirle a más tardar el viernes una resolución que al parecer presentarían representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) para asignar $750 millones del fondo federal a la reserva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el propósito de financiar el contrato de Luma Energy.

Hernández Montañez sostuvo que Jaresko debió conocer que esta semana la Cámara baja no está en sesión y que “si hubiera comunicación lo primero que le hubiéramos dicho es que estamos tres legisladores (de la mayoría del Partido Popular Democrático) fuera de Puerto Rico” en reuniones en Nueva York y Washington D. C. que han incluido a miembros de la JSF.

El calendario que establece la carta de Jaresko indica que el ente fiscal tendría hasta el 10 de mayo para notificar a la Legislatura de cualquier “violación” a este proceso, mientras los cuerpos legislativos tendrían hasta el 11 de mayo para corregir cualquier deficiencia y el ente fiscal certificaría el documento como final y firme el 12 de mayo.

Hernández Montañez indicó que “la forma en que envía la carta – la cual responderá formalmente hoy- pone en una posición de impase a la Asamblea Legislativa” y puede obligarle a volver a los tribunales a impugnar una actuación de la JSF como ha hecho en el caso de la asignación de $1.8 millones para la elección de cabilderos de la estadidad.

“(Jaresko) lo hace a propósito para crear inestabilidad”, indicó el presidente cameral, al insistir en que el resultado final de decisiones impuestas por JSF es que “no va a haber legitimidad alguna” a la aprobación del contrato de Luma Energy, el cual la mayoría del PPD en la Cámara baja reclama que se modifique para, entre otras cosas, proteger a los empleados de la AEE.

PUBLICIDAD

El miércoles, el gobernador Pedro Pierluisi vetó una resolución de la Legislatura que buscaba posponer hasta el 15 de enero de 2022 -o una fecha posterior- la vigencia del contrato de LUMA Energy con el propósito de dar un plazo para enmendar el acuerdo.

Al vetar la medida, Pierluisi sostuvo que hacer cambios al contrato por mandato de ley podría violar las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico.

Los legisladores del PPD han insistido en que como candidato a la gobernación, Pierluisi prometió revisar el contrato.

“El gobernador tiene una posición bastante alineada a ellos. Viene de ahí (de ser asesor de la JSF). Nuestro planteamiento sobre Luma no es que se cancele el contrato. Es que se modifique el contrato. Una cosa tan sencilla como que se proteja a los empleados”, agregó Hernández Montañez.

El presidente cameral ha tenido reuniones esta semana con dos miembros de la JSF, Betty Rosa y Arthur González. Con ambos se entrevistó en Nueva York. Hoy tiene programada una reunión con Justin Peterson en Washington D. C. “Creo que Jaresko no está permitiendo que las cosas fluyan”, dijo, “pero podemos llegar a entendidos”.