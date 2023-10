Washington D.C. – Como la solución final sobre el presupuesto federal 2024, la propuesta para dar acceso a Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) ha quedado pendiente tras terminar el año fiscal 2023 y vencer la ley agrícola.

El Congreso, al extender hasta el 17 de noviembre el presupuesto que estuvo vigente el pasado año fiscal federal, pudo aplazar la decisión sobre la reautorización de la ley agrícola, que incluye el SNAP y los demás programas relacionados con la agricultura.

Sin espacio nuevamente en el Congreso para convertir en ley un proyecto que reglamente un plebiscito federal sobre el status político de Puerto Rico, la iniciativa para lograr una transición autorizada por el gobierno de Estados Unidos para la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP es el principal objetivo del gobierno de la Isla en esta sesión del Congreso.

En general, los programas incluidos en la ley agrícola, como el SNAP y el PAN, continúan recibiendo fondos mientras se extienden los gastos del pasado año fiscal. Pero, los agricultores estadounidenses presionan para actualizar ese estatuto - que suele autorizarse por cinco años-, antes de que termine 2023.

Además de buscar un consenso sobre sus proyectos de ley para reautorizar la ley agrícola, los presidentes de los comités de Agricultura del Senado y la Cámara baja deberán buscar espacio en el hemiciclo para el debate, en momentos en que hay una crisis interna en la mayoría republicana, recordaron fuentes cercanas a esas comisiones.

El presidente del Comité de Agricultura de a Cámara de Represenantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, “continuará elaborando una ley agrícola eficaz y llevándola hasta la meta de fortalecer la red de seguridad agrícola, reforzar nuestra seguridad nacional y revitalizar las zonas rurales de Estados Unidos”, dijo el lunes su portavoz, Ben Goldey.

Thompson indicó recientemente a El Nuevo Día que considera que el gobierno de Puerto Rico puede trabajar en el proceso de transición – que requiere mejoras en la infraestructura, incluidos los sistemas de información y el número de empleados-, sin necesidad de una legislación federal. Aunque no ha decidido si descarta algún lenguaje que reglamente por ley ese proceso de transición, Thompson dijo en septiembre a este medio que “una cosa que me ha resultado muy evidente es que, en realidad, no necesitan que el Congreso haga la transición”.

“No necesitamos una nueva ley para hacer eso. Los apoyaría en la transición”, señaló el congresista Thompson.

Jenniffer González, comisionada residente en Washington, ha indicado que insistirá en que la idea de encaminar la transición al SNAP – que en su proyecto de ley sería un proceso de cinco años-, sea legislada, como un lenguaje mandatorio dentro de la ley agrícola.

La semana pasada, la senadora demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York) advirtió que no estaba optimista sobre el panorama en el Senado, donde es la autora del proyecto que permitiría al gobierno de Puerto Rico presentar al secretario de Agricultura el plan de transición de cinco años.

“Los republicanos… no quieren que nadie tenga SNAP” y han cuestionado la propuesta para la isla, dijo Gillibrand, quien pertenece al Comité de Agricultura del Senado.

El acceso de Puerto Rico al SNAP pudiera representar, a largo plazo, un aumento en los fondos de asistencia alimentaria. De los $2,815 millones que ahora se reciben bajo el PAN, en una década las asignaciones pudieran a aumentar a $4,500 millones por medio del SNAP, según un estudio del Departamento de Agricultura federal.

En Puerto Rico, cerca de 1.3 millones de personas se benefician del PAN.