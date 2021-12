Washington D.C. – Los puertorriqueños Nelson González, Richard Padilla y Andrea Miranda estuvieron entre los supervivientes del tornado que destrozó la fábrica de velas de Mayfield, Kentucky, en que perdieron la vida por lo menos ocho de las más de 60 personas que murieron en ese estado a causa de varios ciclones.

“Pensé que era el fin”, dijo González, natural de Guayama, a la cadena CBS, en una entrevista con el periodista David Begnaud.

Varios de sus colegas indicaron que González los ayudó a salir de los escombros el pasado viernes en la noche y lo han descrito como un héroe.

González, supervisor en la fábrica de velas, contó que se refugió detrás de una pared junto con otros siete compañeros de trabajo. Pero, súbitamente hubo un sonido como si fuera una explosión. Volaron las puertas de una de las entradas y el techo cedió.

Piensa que quedó pillado entre los escombros por una hora u hora y media. En medio de la emergencia, recordó que un amigo y vecino texteó para notificarle que estaba bien. “No estamos bien”, dijo que le contestó, al poder alcanzar con dificultades su teléfono celular.

Pudo llamar al 9-1-1. Pero, la persona que le respondió le advirtió que el acceso hacia el lugar estaba bloqueado.

Con sus manos, dijo, logró abrir un poco el espacio para que les entrara aire y luego comenzaron a gritar con la esperanza de que alguien les escuchara. Poco a poco fue despejando un espacio que les permitió salir de los escombros.

/ Cuatro tornados impactaron el área de Kentucky el pasado viernes, 10 de diciembre. (Agencia EFE)

Los tornados afectaron varias zonas de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Misisipi y Tennessee. (Agencia EFE)

El gobernador de Kentucky cree que la cifra de muertes puede ascender al centenar. (Agencia EFE)

Al momento, la cifra de muertes asciende a 64 en Kentucky. (Agencia EFE)

Una fotografía aérea realizada con un dron muestra la destrucción de viviendas y negocios en Mayfield, Kentucky. (Agencia EFE)

Más de 100 personas continúan desaparecidas. (Agencia EFE)

El presidente Joe Biden declaró una emergencia en Kentucky para acelerar la llegada de ayudas. (Agencia EFE)

La ciudad de Mayfield fue una de las más afectadas por los tornados. (The Associated Press)

En Mayfield se derrumbó una fábrica en la que trabajaban en ese momento más de un centenar de personas. (The Associated Press)

El gobernador declaró un estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Kentucky. (The Associated Press)

Se ha confirmado la muerte de ocho personas de las 110 que estaban trabajando en la fábrica en el momento del colapso. (The Associated Press)

Al menos seis personas murieron al derrumbarse parcialmente un almacén de Amazon en Illinois. (The Associated Press)

Van dos muertos en Arkansas, cuatro más en Tennessee y otros dos en Missouri. (The Associated Press)

Se recibieron informes de al menos 37 tornados en seis estados. (The Associated Press)

“La gente estaba llamando a sus mamás. Pensé que no iba a salir con vida”, afirmó González.

Felisa Lynn dijo que fue González quien le ayudó a salir del lugar. “No los iba a dejar atrás. Son también mi familia”, afirmó González, quien retornaría hoy a Puerto Rico, según CBS.

Padilla, quien es natural de Yauco, sostuvo que en medio de la emergencia el techo de la fábrica estalló. Según le dijeron, tuvo encima alrededor de cinco pies de escombros.

“En unos pocos segundos el techo cayó sobre nosotros y entonces estuvimos en una posición muy incómoda. Al final, alguien me extendió la mano y me sacó de allí”, indicó Padilla, quien tiene problemas para moverse debido a los golpes recibidos.

El puertorriqueño Padilla piensa que después de esta pesadilla “quizá puedo hacer algo mejor con mi vida”.

“Mi vida tiene que ser mejor. Cuando estaba alló debajo de todas esas cosas, pensaba que iba a morir”, indicó.

Por su parte, Andrea Miranda, de 21 años y empleada de la fábrica de velas, también pensó que no saldría con vida de la emergencia. Miranda dijo que los tornados le dejaron sin nada. “No tengo trabajo, ni tengo carro, no tengo como reemplazarlos. No sé qué es lo que voy a hacer ahora”, dijo, entre lágrimas, Miranda a la cadena MSNBC.

Miranda se mudó hace dos años a Mayfield, Kentucky, a donde llegó cuando tenía 19 años. Su familia está en Puerto Rico.“Toda la pared se cayó encima de nosotros. No nos podíamos mover. Estuve allí atascada por dos horas...Fue horrible. Agradezco estar con vida, pero no he podido ni dormir”, agregó.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó hoy que el número de muertes en su estado a causa de hasta cuatro tornados puede superar las 80. “Miles de casas están dañadas, si no completamente destruidas. Y pueden pasar semanas antes de que tengamos el conteo final tanto de muertes como de niveles de destrucción”, afirmó.

Troy Propes, director ejecutivo de Mayfield Consumer Products, sostuvo que en la fábrica de velas de su empresa murieron por lo menos ocho personas. Otras 10 siguen desaparecidas.

La tormenta azotó en momentos en que cerca de 110 personas cumplían con el turno de la noche de la fábrica de velas, que quedó totalmente destrozada.